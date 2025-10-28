O Έβανς μετρά αντίστροφα για την επιστροφή του στο παρκέ (pic)

Ο Κίναν Έβανς με story του στο instagram δείχνει την ανυπομονησία του για την επιστροφή του στα παρκέ, με τον Αμερικανό να μετρά αντίστροφα.

Ο Ολυμπιακός συνεχίζει την προετοιμασία του για το εντός έδρας παιχνίδι με την Μονακό (29/10, 21:15), με τον Γιώργο Μπαρρτζώκα να βλέπει τον Κίναν Έβανς να επιστρέφει στις ομαδικές προπονήσεις των «ερυθρολεύκων».

Ο Αμερικανός γκαρντ μετρά αντίστροφα, πλέον, για την επιστροφή του στο παρκέ, με τον 28χρονο γκαρντ να δείχνει την ανυπομονησία του μέσα ενός story στο Instagram.

«Αυτό που σας είπα και την προηγούμενη φορά είναι ότι μπαίνει στο τελικό στάδιο της αποκατάστασης του, κάνει ατομικές και χθες έκανε με μεγάλη ένταση, σήμερα θα μπει και στην ομαδική προπόνηση και από κει και πέρα είναι θέμα πώς θα νιώσει και φυσικά πρέπει να βρει ρυθμό και να έρθει σε φόρμα για να παίξει τα παιχνίδια» ανέφερε ο κόουτς των Πειραιωτών για τον Έβανς.

Δείτε το story του Κίναν Έβανς: