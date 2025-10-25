Παπαθεοδώρου για αποβολή Αταμάν: «Ο καπετάνιος δεν αφήνει το καράβι μόνο του στη φουρτούνα»

Η "Magic Euroleague" σχολίασε την αποβολή του Εργκίν Αταμάν και την... απουσία του «καπετάνιου» κατά τη διάρκεια μιας μεγάλης φουρτούνας.

Ο προπονητής του Παναθηναϊκού Aktor αποβλήθηκε νωρίς στο β' μέρος της αναμέτρησης με τη Βίρτους Μπολόνια και ο Βασίλης Παπαθεοδώρου σχολίασε στην εκπομπή του SDNA:

«Μιλάμε για το μεγαλύτερο κλαμπ μπάσκετ στην Ευρώπη. Το να λείπει ο προπονητής του στο δεύτερο ημίχρονο, θεωρώ πως είναι ένα θέμα που δεν μπορεί να συνεχιστεί και να το συζητάμε τρίτο χρόνο στον Παναθηναϊκό. Να κάτσουμε, να το συζητήσουμε όταν σφυρίζει ο Ούρος Νίκολιτς ή λαμόγια σαν αυτά που είχε η Euroleague στις τάξεις της, να το καταλάβω. Να το συζητήσουμε σε αυτό το ματς για τη διαιτησία; Είχε παράπονο ο Παναθηναϊκός από τη διαιτησία και έπρεπε να αποβληθεί ο προπονητής και να αφήσει την ομάδα;», για να συμπληρώσει στη συνέχεια:

«Υπάρχει ένα καράβι, πηγαίνει. Πάει - δεν πάει τέλος πάντως, πήγαινε - δεν πήγαινε. Η απουσία του προπονητή και το να φύγει από το γήπεδο σε τι ωφέλησε τον Παναθηναϊκό;

Όταν είναι ο καπετάνιος πρέπει να είσαι εκεί. Είτε το καράβι πηγαίνει σε ήρεμα νερά, είτε έχει φουρτούνα. Δεν θυμάμαι κανέναν καπετάνιο να φωνάζει ελικόπτερο να έρθει να τον πάρει σε μια φουρτούνα».

Όσο για τη διαιτητική απόφαση που έκανε έξαλλο τον Τούρκο τεχνικό και την επίμονη αντίδρασή του, ο Παπαθεοδώρου σημείωσε:

«Η δεύτερη τεχνική ποινή είναι στα όρια του "το κάνω εσκεμμένα για να κάνω ροντέο το ματς". Την πρώτη τεχνική ποινή την καταλαβαίνω, ήταν μια κακή απόφαση από τους διαιτητές. Η δεύτερη άφησε τον Παναθηναϊκό χωρίς προπονητή. Ξαναλέω, δεν πιστεύω πως θα άλλαζε κάτι, γιατί κυρίως δεν άλλαζε η γλώσσα σώματος των παικτών. Αλλά πρέπει πάντα να θυμόμαστε για ποιο επίπεδο ομάδας μιλάμε. Όταν είσαι στον Παναθηναϊκό οφείλεις να είσαι εκεί και στις καλές και στις κακές στιγμές».

Δείτε το σχετικό απόσπασμα από όσα ειπώθηκαν στη "Magic Euroleague":