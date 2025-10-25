Με... διπλό Ουεμπανιάμα οι Σπερς πέρασαν από τη Νέα Ορλεάνη στην παράταση

Οι Σαν Αντόνιο Σπερς χρειάστηκαν το έξτρα πεντάλεπτο για να κάμψουν την αντίσταση των Νιου Ορλίνς Πέλικνας με 116-120.

Οι δύο ομάδες μοιράστηκαν από δύο καλά δωδεκάλεπτα στην κανονική διάρκεια της αναμέτρησης, με τους Πέλικανς να τρέχουν σερί 9-3 στο φινάλε της τέταρτης περιόδου για να στείλουν το ματς στην παράταση.

Στο έξτρα πεντάλεπτο, όμως οι Σπερς είχαν πιο καθαρό μυαλό, πήραν καλύτερες αποφάσεις στην επίθεση και έφυγαν από τη Νέα Ορλεάνη με τη νίκη, έχοντας ως πρωταγωνιστή τον Βίκτορ Ουεμπανιάμα.

Ο Γάλλος σέντερ ολοκλήρωσε την αναμέτρηση έχοντας 29 πόντους, 11 ριμπάουντ 2 ασίστ και 9 μπλοκ! Για τους Πέλικανς ξεχώρισε ο Ζάιον Ουίλιαμσον με 27 πόντους και 10 ριμπάουντ.

Δείτε την στατιστική της αναμέτρησης