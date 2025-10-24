MENU
Το πανόραμα της Euroleague: Στο 4-2 Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός

Ολοκληρώθηκε η 6η αγωνιστική της Euroleague, με τον Παναθηναϊκό να γνωρίζει την ήττα από την Μπολόνια στην Ιταλία, ενώ ο Ολυμπιακός πέρασε νικηφόρα από την έδρα της Μπάγερν.

Οι δύο εκπρόσωποι της Ελλάδας, έχουν πλέον το ίδιο ρεκόρ (4-2), με την Χάποελ Τελ Αβίβ να βρίσκεται στην κορυφή του βαθμολογικού πίνακα με ρεκόρ 5-1.

Τα αποτελέσματα της 6ης αγωνιστική

Τετάρτη 22/10

Μακάμπι-Ρεάλ Μαδρίτης 92-91

Πέμπτη 23/10

Βιλερμπάν-Dubai Basketball 85-79
Χάποελ Τελ Αβίβ-Μονακό 85-77
Μπαρτσελόνα-Ζάλγκιρις 73-88
Αρμάνι Μιλάνο-Βαλένθια 100-103
Ερυθρός Αστέρας-Μπασκόνια 90-72

Παρασκευή 24/10

Αναντολού Εφές-Φενέρμπαχτσε 69-79
Βίρτους Μπολόνια-Παναθηναϊκός 92-75
Παρτίζαν-Παρί 83-101
Μπάγερν Μονάχου-Ολυμπιακός 71-96

Κατάταξη

  1. Χάποελ Τελ Αβίβ 5-1
  2. Ολυμπιακός 4-2
  3. Παρί 4-2
  4. Ζάλγκιρις 4-2
  5. Ερυθρός Αστέρας 4-2
  6. Βίρτους Μπολόνια 4-2
  7. Παναθηναϊκός 4-2
  8. Μονακό 3-3
  9. Φενέρμπαχτσε 3-3
  10. Ρεάλ Μαδρίτης 3-3
  11. Μπαρτσελόνα 3-3
  12. Βαλένθια 3-3
  13. Dubai Basketball 3-3
  14. Παρτίζαν 3-3
  15. Αρμάνι Μιλάνο 2-4
  16. Βιλερμπάν 2-4
  17. Μακάμπι 2-4
  18. Αναντολού Εφές 2-4
  19. Μπάγερν Μονάχου 2-4
  20. Μπασκόνια 0-6

Επόμενη (7η) αγωνιστική

Τρίτη 28/10

20:00 Ζάλγκιρις-Βίρτους Μπολόνια
20:00 Ερυθρός Αστέρας-Βιλερμπάν
21:00 Μπάγερν Μονάχου-Ρεάλ Μαδρίτης
21:15 Παναθηναϊκός-Μακάμπι
21:30 Μπαρτσελόνα-Αρμάνι Μιλάνο
21:30 Μπασκόνια-Dubai Basketball
21:45 Παρί-Αναντολού Εφές
22:00 Βαλένθια-Φενέρμπαχτσε

Τετάρτη 29/10

20:00 Χάποελ Τελ Αβίβ-Παρτίζαν
21:15 Ολυμπιακός-Μονακό

