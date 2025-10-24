Το πανόραμα της Euroleague: Στο 4-2 Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός

Οι δύο εκπρόσωποι της Ελλάδας, έχουν πλέον το ίδιο ρεκόρ (4-2), με την Χάποελ Τελ Αβίβ να βρίσκεται στην κορυφή του βαθμολογικού πίνακα με ρεκόρ 5-1.
Τα αποτελέσματα της 6ης αγωνιστική
Τετάρτη 22/10
Μακάμπι-Ρεάλ Μαδρίτης 92-91
Πέμπτη 23/10
Βιλερμπάν-Dubai Basketball 85-79
Χάποελ Τελ Αβίβ-Μονακό 85-77
Μπαρτσελόνα-Ζάλγκιρις 73-88
Αρμάνι Μιλάνο-Βαλένθια 100-103
Ερυθρός Αστέρας-Μπασκόνια 90-72
Παρασκευή 24/10
Αναντολού Εφές-Φενέρμπαχτσε 69-79
Βίρτους Μπολόνια-Παναθηναϊκός 92-75
Παρτίζαν-Παρί 83-101
Μπάγερν Μονάχου-Ολυμπιακός 71-96
Κατάταξη
- Χάποελ Τελ Αβίβ 5-1
- Ολυμπιακός 4-2
- Παρί 4-2
- Ζάλγκιρις 4-2
- Ερυθρός Αστέρας 4-2
- Βίρτους Μπολόνια 4-2
- Παναθηναϊκός 4-2
- Μονακό 3-3
- Φενέρμπαχτσε 3-3
- Ρεάλ Μαδρίτης 3-3
- Μπαρτσελόνα 3-3
- Βαλένθια 3-3
- Dubai Basketball 3-3
- Παρτίζαν 3-3
- Αρμάνι Μιλάνο 2-4
- Βιλερμπάν 2-4
- Μακάμπι 2-4
- Αναντολού Εφές 2-4
- Μπάγερν Μονάχου 2-4
- Μπασκόνια 0-6
Επόμενη (7η) αγωνιστική
Τρίτη 28/10
20:00 Ζάλγκιρις-Βίρτους Μπολόνια
20:00 Ερυθρός Αστέρας-Βιλερμπάν
21:00 Μπάγερν Μονάχου-Ρεάλ Μαδρίτης
21:15 Παναθηναϊκός-Μακάμπι
21:30 Μπαρτσελόνα-Αρμάνι Μιλάνο
21:30 Μπασκόνια-Dubai Basketball
21:45 Παρί-Αναντολού Εφές
22:00 Βαλένθια-Φενέρμπαχτσε
Τετάρτη 29/10
20:00 Χάποελ Τελ Αβίβ-Παρτίζαν
21:15 Ολυμπιακός-Μονακό