Το πανόραμα της Euroleague: Στο 4-2 Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός

Ολοκληρώθηκε η 6η αγωνιστική της Euroleague, με τον Παναθηναϊκό να γνωρίζει την ήττα από την Μπολόνια στην Ιταλία, ενώ ο Ολυμπιακός πέρασε νικηφόρα από την έδρα της Μπάγερν.

Οι δύο εκπρόσωποι της Ελλάδας, έχουν πλέον το ίδιο ρεκόρ (4-2), με την Χάποελ Τελ Αβίβ να βρίσκεται στην κορυφή του βαθμολογικού πίνακα με ρεκόρ 5-1.

Τα αποτελέσματα της 6ης αγωνιστική

Τετάρτη 22/10

Μακάμπι-Ρεάλ Μαδρίτης 92-91

Πέμπτη 23/10

Βιλερμπάν-Dubai Basketball 85-79

Χάποελ Τελ Αβίβ-Μονακό 85-77

Μπαρτσελόνα-Ζάλγκιρις 73-88

Αρμάνι Μιλάνο-Βαλένθια 100-103

Ερυθρός Αστέρας-Μπασκόνια 90-72

Παρασκευή 24/10

Αναντολού Εφές-Φενέρμπαχτσε 69-79

Βίρτους Μπολόνια-Παναθηναϊκός 92-75

Παρτίζαν-Παρί 83-101

Μπάγερν Μονάχου-Ολυμπιακός 71-96

Κατάταξη

Χάποελ Τελ Αβίβ 5-1 Ολυμπιακός 4-2 Παρί 4-2 Ζάλγκιρις 4-2 Ερυθρός Αστέρας 4-2 Βίρτους Μπολόνια 4-2 Παναθηναϊκός 4-2 Μονακό 3-3 Φενέρμπαχτσε 3-3 Ρεάλ Μαδρίτης 3-3 Μπαρτσελόνα 3-3 Βαλένθια 3-3 Dubai Basketball 3-3 Παρτίζαν 3-3 Αρμάνι Μιλάνο 2-4 Βιλερμπάν 2-4 Μακάμπι 2-4 Αναντολού Εφές 2-4 Μπάγερν Μονάχου 2-4 Μπασκόνια 0-6

Επόμενη (7η) αγωνιστική

Τρίτη 28/10

20:00 Ζάλγκιρις-Βίρτους Μπολόνια

20:00 Ερυθρός Αστέρας-Βιλερμπάν

21:00 Μπάγερν Μονάχου-Ρεάλ Μαδρίτης

21:15 Παναθηναϊκός-Μακάμπι

21:30 Μπαρτσελόνα-Αρμάνι Μιλάνο

21:30 Μπασκόνια-Dubai Basketball

21:45 Παρί-Αναντολού Εφές

22:00 Βαλένθια-Φενέρμπαχτσε

Τετάρτη 29/10

20:00 Χάποελ Τελ Αβίβ-Παρτίζαν

21:15 Ολυμπιακός-Μονακό