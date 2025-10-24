Με τους… συνήθεις «υπόπτους» Βεζένκοφ - Ντόρσεϊ σε μεγάλη μέρα και σημαντική βοήθεια από τους Ουόκαπ-Χολ, ο Ολυμπιακός πέρασε δια περιπάτου από την έδρα της Μπάγερν (71-96) και ανέβηκε στο 4-2.

Υπερηχητικός Ολυμπιακός και περίπατος στο Μόναχο. Οι «ερυθρόλευκοι» παρουσιάστηκαν σοβαροί από το πρώτο μέχρι το τελευταίο λεπτό, δεν αντιμετωπίσαν προβλήματα από την soft Mπάγερν που περιμένει τον Σπένσερ Ντινγούντι, με τους Πειραιώτες να παίρνουν ένα εύκολο - όπως αποδείχθηκε- διπλό (94-71).

Η ομάδα του λιμανιού ανέβηκε στο 4-2 μετά το πέρασμα της από την Γερμανία, ενώ από την άλλη πλευρά το σύνολο του Χέρμπερτ έπεσε στο 2-4 και βρίσκεται στην προτελευταία θέση της βαθμολογίας.

Οι παίκτες του Γιώργου Μπαρτζώκας όπως το συνηθίζουν,«χτύπησαν» μέσα από την ρακέτα (24/35δ.), εκτέλεσαν με καλά ποσοστά από τα 6.75μ. (13/28τρ.), μοίρασαν 25 ασίστ για 10 λάθη και παρουσίασαν μια πολύ καλή εικόνα μαζί με τις επιστροφές των Φουρνιέ, ΜακΚίσικ και Ουόκαπ.

Ο Ολυμπιακός είχε κορυφαίους τους συνήθεις «υπόπτους»: Βεζένκοφ (18π. 5ρ.) και Ντόρσεϊ (19π.) βρίσκονται σε πολύ καλή κατάσταση το τελευταίο διάστημα, με τον Ντόντα Χολ να κάνει ένα από τα καλύτερα του παιχνίδια με τα «ερυθρόλευκα» (11π. 8ρ.). Θετική παρουσία από τον Ουόκαπ στην επιστροφή του (7π. 8ασ.)

Από την άλλη πλευρά ο Γκόρντον Χέρμπερτ περιμένει τον Σπένσερ Ντινγουίντι προκειμένου να κάνει το σύνολο του πιο ανταγωνιστικό. Ο Αντρέας Ομπστ ξεχώρισε με 15 πόντους (3/6τρ.), με τον Όσκαρ Ντα Σίλβα να συμπληρώνει 12 πόντους με 7 ριμπάουντ. Διψήφιος και ο Αϊζάια Μάικ με 10 πόντους.

Φρενήρης ρυθμός, με καυτό Ντόρσεϊ και «ερυθρόλευκο» προβάδισμα

Mε τον Τόμας Ουόκαπ να επιστρέφει στο αρχικό σχήμα ο Ολυμπιακός έδωσε γρήγορο ρυθμό στο παιχνίδι του, με τον Ομπστ να κάνει την ζημιά με 7 προσωπικούς πόντους (7-4 στο 2’), την ώρα που ο Ντόρσεϊ είχε μπει ζεστός για τους «ερυθρόλευκους» (4π. 7-6 στο 3’). Ο διεθνής γκαρντ μονοπωλούσε τις επιθέσεις της ομάδας του Γιώργου Μπαρτζώκα που πήρε αέρα 4π. (9-13 στο 4’), με τον Ντόρσεϊ να φτάνει τους 9π. για το 11-15 του Ολυμπιακού στο 5’ . Ο ρυθμός ήταν φρενήρης, με τον Ουόρντ να «τρέχει» το ματς για τον Ολυμπιακό που είχε φέρει το παιχνίδι στα μέτρα του (+6, 13-19 στο 7’).

Η second unit εκτόξευσε την διαφορά, με όπλο την άμυνα

Όπως συνηθίζει ο Γιώργος Μπαρτζώκας παρέταξε την second unit στην δεύτερη περίοδο, με τον Ολυμπιακό να «τρέχει» σερί 11-0 σε περίπου 3΄να εκτοξεύσει την διαφορά σε double-score (15-30 στο 13’). Ο Χολ κυριαρχούσε στην αντίπαλη ρακέτα (6π. 3ρ.), οι «ερυθρόλευκοι» είχαν επιβάλει τον ρυθμό τους, με τον ΜακΚίσικ να εκτοξεύει την διαφορά στο +19 (19-38 στο 16’), την ώρα που οι Πειραιώτες εκτελούσαν με πολύ καλά ποσοστά (5/11τρ. 11/17δ.). Η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα ήταν το απόλυτο αφεντικό της αναμέτρησης, έχοντας παράλληλα πολύ καλή αμυντική εικόνα, με τον Φουρνιέ να σκοράρει τους πρώτους του πόντους από τα 6.75μ. για το 25-41 στο 17’. Το φινάλε του πρώτου μέρους βρήκε τους «ερυθρόλευκους» στο +18 (29-47), με τον Ολυμπιακό να έχει βάλει τις βάσεις για ένα σπουδαίο διπλό.

Διατήρησε τον έλεγχο και το προβάδισμα του παιχνιδιού ο Ολυμπιακός

Με γρήγορο 5-0 μπήκε ο Ολυμπιακός στο δεύτερο μέρος για το 29-52, με την Μπάγερν να απαντά με δυο συνεχόμενα τρίποντα για το 35-52. Η γερμανική ομάδα είχε ανεβάσει την ένταση της, με τον Μάικ να μειώνει στο -14 (42-56 στο 25’) και τους «ερυθρόλευκους» να απαντούν με επιμέρους 2-8 για να επαναφέρουν την διαφορά στα επίπεδα των 20π. (44-64 στο 27’). Ο Ράταν – Μέις μπήκε στην εξίσωση της αναμέτρησης με τρίποντο (50-66 στο 28’), ωστόσο οι Πειραιώτες διατηρούσαν τον έλεγχο του παιχνιδιού, με τον Χολ να διαμορφώνει το 52-69 στο φινάλε του τρίτου δεκαλέπτου.

Δεν ανησύχησε ο Ολυμπιακός, ήταν σοβαρός και πέρασε εύκολα από το Μόναχο

Με τρίποντο του Γκιφάι μπήκε στο τελευταίο δεκάλεπτο η Μπάγερν (55-69), με την γερμανική ομάδα να θέλει ξεκάθαρα να βάλει πίεση στον Ολυμπιακό. Ο Φουρνιέ έδωσε επιθετικές λύσεις στους «ερυθρόλευκους» (8π. 60-76 στο 33'), με τον Γκάμπριελ να μειώνει στο -12 (67-79) με το πρώτο του καλάθι στο παιχνίδι. Οι παίκτες του Γιώργου Μπαρτζώκα πάτησαν το γκάζι στο τελευταίο τετράλεπτο, με τον Ντόντα Χολ να καρφώνει στο γερμανικό καλάθι και τον Σάσα Βεζένκοφ να στέλνει την διαφορά στο +20 (67-87 στο 37'). Πλέον οι Πειραιώτες «καθάρισαν» την υπόθεση νίκη, κάνοντας ουσιαστικά τα τελευταία λεπτά διαδικαστικού χαρακτήρα, με την ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα να περνά εύκολα από το Μόναχο επικρατώτας της Μπάγερν με 96-71.

Τα δεκάλεπτα: 13-19, 29-47, 52-69, 71-96.

