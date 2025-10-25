Νίκολς: «Να ακολουθήσουμε το πλάνο μας κόντρα στον ΠΑΟΚ»

Ο Τάι Νίκολς σε δηλώσεις του ενόψει της αναμέτρησης με τον ΠΑΟΚ στάθηκε στο βαθμό δυσκολίας του αντιπάλου, σημειώνοντας ότι πρέπει να ακολουθήσουν το πλάνο τους για να φτάσουν στη νίκη.

Με τον ΠΑΟΚ θα αναμετρηθεί το Σάββατο (25/10, 16:00, ΕΡΤ 2) στην PAOK Sports Arena το Περιστέρι για την 4η αγωνιστική της Stoiximan GBL. Οι «κυανοκίτρινοι» μετρούν δυο νίκες σε ισάριθμα παιχνίδια στο πρωτάθλημα.

Ο Βασίλης Ξανθόπουλος θα έχει στη διάθεση του όλους τους παίκτες εκτός από τον Κωνσταντίνο Παπαδάκη, που βρίσκεται στο στάδιο της αποθεραπείας.

«Ο αγώνας με τον ΠΑΟΚ έχει μεγάλο βαθμό δυσκολίας, οι οπαδοί του αντιπάλου δημιουργούν μια ωραία ατμόσφαιρα, η οποία για έναν παίκτη είναι το καλύτερο περιβάλλον για να παίξει» υποστήριξε αρχικά ο Τάι Νίκολς για την αναμέτρηση με τον «δικέφαλο».

Και συμπλήρωσε: «Εμείς από την πλευρά μας, πρέπει απλώς να ακολουθήσουμε το πλάνο μας όπως το σχεδίασε ο κόουτς με τους συνεργάτες του και αν το κάνουμε αυτό, πιστεύω πως θα καταφέρουμε να πάρουμε την τρίτη μας νίκη στο πρωτάθλημα. Ξέρουμε τις δυσκολίες της αναμέτρησης, αλλά θα παλέψουμε για το καλύτερο δυνατό».