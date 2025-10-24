Ηρακλής: Ντεμπουτάρει ο Φάντερμπερκ, εκτός ο Λάμπρεχτ

Το ντεμπούτο του με τη φανέλα του Ηρακλή θα κάνει το απόγευμα του Σαββάτου κόντρα στην ΑΕΚ (25/10, 17:30) ο Ντι Τζέι Φάντερμπερκ.

Το θέμα που δημιουργήθηκε με το δελτίο του Αμερικανού σέντερ ξεπεράστηκε, ο αθλητής τέθηκε πλέον στη διάθεση του Γιώργου Σιγάλα και στο σημαντικό εντός έδρας ματς απέναντι στην ΑΕΚ θα μπορεί να ενισχύσει τη φροντ λάιν του Ηρακλή.

Ο Φάντερμπερκ παίρνει πλέον τη θέση του Τιμ Λάμπρεχτ, ο οποίος τον είχε αντικαταστήσει προσωρινά, με τον Ηρακλή να προχωράει σε αλλαγή ξένου στον πρώτο γύρο της GBL. Άπαντες διαθέσιμοι στον Ηρακλή με την προετοιμασία των κυανόλευκων για τον δεύτερο συνεχόμενο εντός έδρας αγώνα να ολοκληρώνεται χωρίς απρόοπτα.

Καραποστόλου: «Να είναι σε υψηλά επίπεδα η συγκέντρωση και η ενέργειά μας»

Ο άμεσος συνεργάτης του Γιώργου Σιγάλα, Σωτήρης Καραποστόλου δήλωσε για την αυριανή αναμέτρηση:

«Ένα δύσκολο παιχνίδι στην έδρα μας με μια ομάδα, που στην GBL δεν έχει γνωρίσει ακόμη την ήττα και δείχνει να βρίσκεται σε καλό μπασκετικό ρυθμό. Από την άλλη μεριά, εμείς θέλουμε να κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας για να μην χάσουμε δεύτερο συνεχόμενο αγώνα στο γήπεδό μας.

Η συγκέντρωσή μας και η ενέργειά μας πρέπει να είναι σε υψηλά επίπεδα καθόλη την διάρκεια του παιχνιδιού και να προσπαθήσουμε να επιβάλουμε το δικό μας ρυθμό στην έδρα μας, με τη βοήθεια του κόσμου μας».