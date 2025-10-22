Μουμπρού: «Ο γιατρός μου είπε ότι κέρδισα το χρυσό, αλλά ρίσκαρα πολλά περισσότερα»

Ο Άλεξ Μουμπρού προχώρησε σε μία σοκαριστική δήλωση, αφού τόνισε πως η παρουσία του στο Eurobasket 2025 με τη Γερμανία έθεσε σε κίνδυνο τη ζωή του.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του στη «Marca»:

«Με βάση αυτά που έχω δει, ήταν, αλλά τότε δεν γνώριζα την παγκρεατίτιδα όπως την ξέρω τώρα. Δεν σκεφτόμουν τι διακυβευόταν, δεν σκεφτόμουν τη ζωή μου ή την υγεία μου. Ήθελα να είμαι με την ομάδα πάση θυσία στους τελικούς στη Ρίγα. Είχαμε σημαντικές πιθανότητες να κερδίσουμε το χρυσό. Το ήξερα. Τα είχαμε όλα προετοιμασμένα, μέχρι την τελευταία λεπτομέρεια. Μια από εκείνες τις φορές που ξέρεις ότι "θα κερδίσουμε".

Αν κοιτάξεις πίσω τώρα, ήταν τρελό. Όταν έφτασα στη Βαρκελώνη, πήγα στον Κιρόν, για να δω τον Δρ. Αντόνιο ντε Λάσι, ο οποίος είναι εξέχων. Ήταν ο πρώτος στον κόσμο που πραγματοποίησε τρισδιάστατη λαπαροσκοπική χειρουργική επέμβαση.

Μου είπε τα εξής: "Λοιπόν, Άλεξ, έχεις κερδίσει το χρυσό, αλλά έθεσες σε κίνδυνο πολύ περισσότερα".

Όλοι γνωρίζουν τη δέσμευσή μου στις ομάδες, όλοι γνωρίζουν ποιος είμαι και πόσο αφοσιωμένος είμαι σε αυτές. Κατά την άποψή μου, ήταν αδύνατο να επιβραδυνθεί. Δεν ήταν εύκολο. Το συζήτησα εκτενώς με τη γιατρό της γερμανικής ομοσπονδίας, η οποία επίσης έπαιρνε ένα ρίσκο. Αλλά ήταν πολύ δύσκολο να μην βρίσκομαι με την ομάδα μου. Ήμασταν προετοιμασμένοι να επιστρέψουμε σπίτι αν τα πράγματα χειροτέρευαν.

Και ήμουν επίσης τυχερός που μια οικογενειακή φίλη και η οικογένειά της ταξίδεψαν μαζί μου στη Ρίγα. Είναι γιατρός και με φρόντισε εκείνες τις μέρες, δίνοντάς μου τρεις ορούς κάθε μέρα και παρακολουθώντας με στενά.

Τώρα είμαι καλά. Έπειτα από όσα έγιναν, δεν χρειάζεται να πω τίποτα περισσότερο».