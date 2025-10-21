Δρακάκη: «Υψηλό κίνητρο απέναντι σε μία εκ των κορυφαίων ομάδων της Euroleague»

Μετά την πρώτη νίκη του την τρέχουσα σεζόν στη Euroleague γυναικών με 69-57 επί της ουγγρικής Ντιοσγκιόρι, ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει τη Φενερμπαχτσέ, στην Κωνσταντινούπολη, αύριο, Τετάρτη (22/10), στις 20:00, στο πλαίσιο της 3ης αγωνιστικής του 3ου ομίλου. Η ομάδα του Πειραιά βρίσκεται ήδη στην Τουρκία.

Ο βαθμός δυσκολίας είναι υψηλότατος για τις «ερυθρόλευκες», καθώς η Φενερμπαχτσέ κατέκτησε "back to back" τίτλους Euroleague το 2023 και το 2024, ενώ μετρά και 19 τίτλους Πρωταθλήτριας Τουρκίας.

Η τεχνικός του Ολυμπιακού, Φρόσω Δρακάκη τόνισε ενόψει του αγώνα με την αήττητη και πρωτοπόρο του 3ου ομίλου, Φενερμπαχτσέ: «Αντιμετωπίζουμε μια πλήρη ομάδα σε όλες τις θέσεις, με παίκτριες του υψηλότερου επιπέδου και αυτό είναι τεράστιο κίνητρο για εμάς. Είναι μια από τις κορυφαίες ομάδες της Euroleague. Η άμυνα θα είναι οδηγός μας και θα ξεκινήσουμε από εκεί, καθώς είναι μια ευκαιρία να μετρήσουμε τις δυνάμεις μας και να δείξουμε χαρακτήρα. Αυτά τα παιχνίδια είναι που θες να παίζεις, απέναντι στους κορυφαίους του χώρου».

Η Ρένια Καρλάφτη επισήμανε: «Συνεχίζουμε την πορεία μας στην Euroleague. Εχουμε να αντιμετωπίσουμε έναν πολύ δύσκολο αντίπαλο. Η Φενέρμπαχτσε είναι δυνατή ομάδα με πολύ καλές παίκτριες. Στόχος μας είναι να παίξουμε καλά, να είμαστε συγκεντρωμένες και να βγάλουμε τον χαρακτήρα που θέλουμε στο γήπεδο».