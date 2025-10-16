Με σόου της Χριστινάκη πρώτη νίκη για τον Ολυμπιακό στην Ευρωλίγκα

Ο Ολυμπιακός πανηγύρισε την πρώτη του νίκη στην Euroleague Γυναικών επικρατώντας της DVTK με 69-57. Φοβερή εμφάνιση της Χριστινάκη με 22 πόντους.

Πρώτη νίκη για τον Ολυμπιακό στην Ευρωλίγκα Γυναικών. Οι «ερυθρόλευκες» επικράτησαν της DVTK στο ΣΕΦ με 69-57 και μετά την εντός έδρας ήττα στην πρεμιέρα από την Βαλένθια πανηγύρισαν την πρώτη τους νίκη στην διοργάνωση. Από την άλλη η ομάδα από την Ουγγαρία γνώρισε την 2η ήττα της στην διοργάνωση (0-2 ρεκόρ).

Η Ελεάννα Χριστινάκη ήταν η πρωταγωνίστρα της νίκης για τον Ολυμπιακό. Η Ελληνίδα γκαρντ μέτρησε 22 πόντους, με 5 ριμπάουντ, οδηγώντας την ομάδα της στη νίκη, με την Σιέρα Τζόνσον να συμπληρώνει 12 πόντους με 6 ριμπάουντ. Πολύ καλή παρουσία και από την Γούλφολκ με 12 πόντους και 8 ασίστ.

Από την αντίπερα όχθη η Πάολα Γκίνζο με 16 πόντους και 5 ριμπάουντ, με την Γκριγκαλαουσκίτε να προσθέτει 11 πόντους. Γεμάτη εμφάνιση από την Ρέκα Λέλικ με 9 πόντους, 5 ριμπάουντ και 8 ασίστ.

Τα δεκάλεπτα: 15-14, 31-32, 57-46, 69-57

