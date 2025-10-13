Παναθηναϊκός: Ευχήθηκε τα καλύτερα στον Ντεσόν Τόμας μετά την απόσυρση του από την ενεργό δράση

Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός ευχήθηκε στον Ντεσόν Τόμας καλή συνέχεια στην καριέρα του, μετά την ανακοίνωση ίδιου πως αποσύρεται από την ενεργό δράση.

Ο Ντεσόν Τόμας έγραψε τους τίτλους τέλους στην καριέρα του, ανακοινώνοντας την απόσυρσή του από την ενεργό δράση σε ηλικία 34 ετών.

Ο βετεράνος Αμερικανός φόργουορντ φόρεσε τη φανέλα του Παναθηναϊκού τη διετία 2018–20, με τους «πράσινους» να αποτελούν τη μοναδική ομάδα στην καριέρα του όπου αγωνίστηκε για περισσότερες από μία σεζόν.

Με το «τριφύλλι» κατέκτησε δύο πρωταθλήματα και ένα Κύπελλο Ελλάδας (2019), ενώ στην Euroleague είχε μέσο όρο 9.2 πόντους και 3 ριμπάουντ σε 229 συμμετοχές με τις Ναντέρ, Μπαρτσελόνα, Αναντολού Εφές, Μακάμπι, Παναθηναϊκό, Μπάγερν, Αρμάνι Μιλάνο και Βιλερμπάν.

H «πράσινη» ΚΑΕ δεν ξέχασε τον πρώην παίκτης της και σχολίασε κάτω από την δημοσίευση του Τόμας γράφοντας τα εξής: «Ευχαριστούμε Τόμας για το ταξίδι σου και την αγάπη σου για το παιχνίδι, σου ευχόμαστε τα καλύτερα για αυτά που ακολουθούν».

Μάλιστα και πρώην συμπαίκτες του Ντεσόν Τόμας στο Παναθηναϊκό έσπευσαν να ευχηθούν καλά λόγια στον Αμερικανό άσο, ενώ και ο Τι Τζέι Σορτς του έδωσε συγχαρητήρια.