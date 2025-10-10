ΑΕΚ: Σε κυκλοφορία τα εισιτήρια για το ματς με τη Σολνόκι

Η ΚΑΕ ΑΕΚ ανακοίνωσε πως ξεκίνησε η διάθεση των εισιτηρίων για το παιχνίδι με τη Σολνόκι για το Basketball Champions League.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Η ΑΕΚ BC ανακοινώνει, ότι ξεκίνησε η ηλεκτρονική διάθεση εισιτηρίων για την αναμέτρηση της «Βασίλισσας» με αντίπαλο την πρωταθλήτρια Ουγγαρίας, Σολνόκι.

Η αναμέτρηση θα διεξαχθεί στη SUNEL Arena, την Τετάρτη 15 Οκτωβρίου, στις 19:30, στο πλαίσιο της 2ης αγωνιστικής του 6ου ομίλου του Basketball Champions League, της περιόδου 2025-2026.

Εκδοτήρια ανοικτά δεν θα υπάρχουν την ημέρα διεξαγωγής του αγώνα.

– Η αγορά των εισιτηρίων γίνεται με χρέωση όλων των καρτών Visa και Mastercard (προπληρωμένες, χρεωστικές, πιστωτικές).

ΤΙΜΕΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ: Από 15 ευρώ.

Για τη διαδικτυακή αγορά Εισιτηρίων πατήστε ΕΔΩ

ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΣΩ GOV WALLET

Δείτε όλη τη διαδικασία που απαιτείται και πρέπει να ακολουθήσετε μετά την αγορά του εισιτηρίου, πατώντας ΕΔΩ».