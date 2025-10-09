Ποιος; Πάλι αυτός! Ο Ναν με καλαθάρα στην εκπνοή έσπασε την κατάρα 8 ετών στη Βιτόρια και ο Παναθηναϊκός πήρε αυτό που άξιζε (84-86) παρότι έκανε τρέλες στο φινάλε! Αποστολή στη Βιτόρια.

Η κατάρα στη Βιτόρια έσπασε με υπογραφή Κέντρικ Ναν. Ο Παναθηναϊκός απέδρασε με το πρώτο διπλό του από τη χώρα των Βάσκων μετά το 2017, χάρη σε buzzer beater του MVP, που «καθάρισε» τους Βάσκους στο φινάλε των 40'.

Για να φτάσει το παιχνίδι στο... σουτ, όμως, προηγήθηκε μια εικόνα «δύο προσώπων» για το «τριφύλλι». Από τη μία, οι «πράσινοι» κυριάρχησαν στα ριμπάουντ και «έτρεξαν» αποτελεσματικά το γήπεδο, φτάνοντας μέχρι το +17. Μάλιστα, ο Εργκίν Αταμάν άνοιξε το ροτέισιον στο πρώτο μέρος και πήρε πολλά από την τριπλέτα Ναν - Όσμαν - Χουάντσο στην επανάληψη. Από την άλλη, όμως, οι φιλοξενούμενοι έπαιξαν με τη... φωτιά και πήραν σημαντικά μαθήματα ενόψει του ντέρμπι με τον Ολυμπιακό για τη GBL (12/10), αλλά και της συνέχειας της σεζόν. Κι αυτό γιατί οι φιλοξενούμενοι δεν κυκλοφόρησαν σωστά τη μπάλα και δεν βρήκαν συνεργασίες (14 ασίστ/ 18 λάθη), είχαν μεγάλα «νεκρά» διαστήματα και δεν βρήκαν πράγματα από τη θέση «5».

Σε κάθε περίπτωση, το πρώτο διπλό στην "Buesa Arena" ήρθε έπειτα από οκτώ χρόνια και ανέβασε τον Παναθηναϊκό στο 2-1, με τους Βάσκους να υποχωρούν στο 0-3.

Ο ασύλληπτος Ναν ολοκλήρωσε την αναμέτρηση με το νικητήριο σουτ, αλλά και συνολικά μια... MVP βραδιά με 30 πόντους (9/13 δίποντα, 3/7 τρίποντα, 3/3 βολές), 7 ριμπάουντ και 2 ασίστ. Σπουδαίος και ο Τζέντι Όσμαν (20 πόντοι, 8 ριμπάουντ, 2 ασίστ), εξαιρετικός και στις δύο πλευρές του παρκέ ο Χουάντσο Ερνανγκόμεθ (15 πόντοι, 10 ριμπάουντ), θετικός παρά τα άστοχα ποσοστά του ο Τι Τζέι Σορτς (5 πόντοι με 2/7 δίποντα και 1/2 βολές, 1 ριμπάουντ, 3 ασίστ, 1 κλέψιμο).

Η «πράσινη» άμυνα έδειξε τον δρόμο

Ο Παναθηναϊκός Aktor ξεκίνησε το ματς με τους Γκραντ, Ναν, Όσμαν, Χουάντσο, Γιούρτσεβεν, κυριάρχησε στα ριμπάουντ και πήρε το «πάνω χέρι» (3-9 στο 4'), βρίσκοντας σκορ από επιθέσεις σε... πρώτο χρόνο. Ωστόσο, στο set παιχνίδι οι «πράσινοι» αντιμετώπιζαν προβλήματα (5 λάθη), ο Γιούρτσεβεν ήταν άστοχος (0/3 2π.) και ο Εργκίν Αταμάν «έριξε στο παρκέ τους Σορτς - Χολμς (7-9 στο 6'). Το «τριφύλλι» βελτιώθηκε άμεσα και βρήκε ένα γρήγορο 7-0, με τη διαφορά να «φλερτάρει» με διψήφιο (7-16 στο 7') και τους Ναν - Όσμαν να κάνουν «θραύση» (7π. έκαστος). Ο Πάολο Γκαλμπιάτι κάλεσε time out βλέποντας την ομάδα του να ρίχνει... άσφαιρα (0/5 3π.), ο Ναν χρεώθηκε με 2ο φάουλ νωρίς (8') και ο Αταμάν δοκίμασε ένα σχήμα με τρεις γκαρντ (Σορτς, Σλούκας, Γκραντ). Τελικά, μια ασυνεννοησία σε ένα ριμπάουντ έφερε το πρώτο βασκικό τρίποντο ύστερα από επτά άστοχες προσπάθειες, με τον Τιμ Λουβαβού - Καμπαρό να «γράφει» το 14-20 του δεκαλέπτου. Σε επίπεδο αμυντικής προσέγγισης, πάντως, η ελληνική ομάδα είχε αρχίσει εξαιρετικά το παιχνίδι, ενώ θετικότατος ήταν και ο Σορτς.

Πολλές δοκιμές σε πρόσωπα και σχήματα, μέχρι το +13 ο Παναθηναϊκός, αλλά...

Ο Αταμάν... ανακάτεψε ξανά την τράπουλα και στο 12' (19-22 το σκορ) και χρησιμοποίησε ένα σχήμα με Σορτς, Σλούκα, Ρογκαβόπουλο, Όσμαν και Μήτογλου, το οποίο απέδωσε άμεσα. Ο Όσμαν ήταν ασταμάτητος εντός και εκτός των 6,75μ. (13π. με 3/3 δίποντα και 2/3 τρίποντα), ο Σλούκας είχε σωστές αποφάσεις και για πρώτη φορά η απόσταση «έπιασε» διψήφια τιμή, ύστερα από ένα 8-0 σερί (19-30 στο 15'). Την ίδια ώρα οι Βάσκοι έμοιαζαν εκτός κλίματος αγώνα (1/10 τρίποντα, 6 λάθη, χαμένος έλεγχος των ριμπάουντ). Ο «Ρόγκα» έδινε... νέα διάσταση με τα επιθετικά ριμπάουντ του (+13, 19-32), με τις δοκιμές να συνεχίζονται (πεντάδα με Γκραντ, Γκριγκόνις, Όσμαν, Χουάντσο, Χολμς) και να φέρνουν αποτέλεσμα (24-34 στο 17' δια χειρός Χολμς). Ο Ναν επέστρεψε μετά το γκολ - φάουλ του Ντιάλο (27-34) και... απάντησε με το ίδιο νόμισμα (27-37 με δικό του γκολ - φάουλ στο 18'), αλλά ο Αταμάν «ψαχνόταν» σε μεγάλο βαθμό ως προς τα πρόσωπα και τα λάθη επανήλθαν. Έτσι, κόντρα στη ροή του πρώτου μέρους οι Βάσκοι «έφτιαξαν» ένα 7-0 σερί, με το οποίο έμειναν «ζωντανοί» (34-37 στο 19', 9π. ο Λουβαβού - Καμπαρό, 7π. ο Μαρκίς Νόουελ, 7π. ο Τρεντ Φόρεστ), παρά τα 3/16 τρίποντά τους (36-42 στο ημίχρονο, μόλις 5ασ. οι «πράσινοι»).

On fire ο Ναν, «πετούσε» στο ανοιχτό γήπεδο ο Όσμαν, «κλειδιά» Σορτς - Χουάντσο και... +15

Η επανάληψη άρχισε με το χειρότερο δυνατό σενάριο: ένα 7-0 της Μπασκόνια, που την έφερε μπροστά (43-42 στο 22' με ανεβασμένο Σεντεκέρσκις) και έκανε τον Αταμάν να καλέσει εσπευσμένα time out. Σορτς - Χολμς αντικατέστησαν τους Γκραντ - Μήτογλου και ο Αμερικανός γκαρντ με δυο ασίστ δημιούργησε ισάριθμα ελεύθερα τρίποντα για τους ορεξάτους Ναν - Χουάντσο (45-51 στο 25'). Μετά το 4ο φάουλ του Χολμς ο Μήτογλου γύρισε στην αναμέτρηση, ο Ναν πήρε το... όπλο του και σε χρόνο dt ο Παναθηναϊκός Aktor έφτασε ξανά στο +10 (45-55 στο 26', εξαιρετικός και ο Χουάντσο με 12π. και 7ρ.). Βλέπετε, ο MVP ήταν on fire (22π. με 8/12 εντός πεδιάς) και το «τριφύλλι», βελτιώνοντας τις αποστάσεις και τις αποφάσεις του, ένιωσε ακόμα μεγαλύτερη ασφάλεια στην "Buesa Arena" (49-62 στο 28', 3ασ. ο Σορτς και 54-67 στο 29', 18π. ο Όσμαν). Το δίδυμο Σαμοντούροβ - Μήτογλου έδωσε λύσεις και στις δύο πλευρές του παρκέ, ο Όσμαν... πετούσε στο «ανοιχτό γήπεδο» και η 3η περίοδος ολοκληρώθηκε με τους «πράσινους» να βάζουν βάσεις νίκης (56-71 στο 30').

Έπαιξε με τη... φωτιά το «τριφύλλι», αλλά ο Ναν έσπασε την κατάρα

Οι Βάσκοι προσπάθησαν να μαζέψουν ξανά την απόσταση (63-73 στο 32'), με τον Αταμάν να φέρνει στο παρκέ την πεντάδα με τους τρεις γκαρντ (Σλούκας, Ναν, Γκραντ). Ο Χολμς αποβλήθηκε με 5φ. και ο Αταμάν πήγε με το δίδυμο Σαμοντούροβ - Ερνανγκόμεθ στη front line (63-76 στο 33' με 3π. του Χουάντσο). Αυτή τη φορά, όμως, οι τρεις «κοντοί» δεν έδωσαν τις λύσεις που έψαχνε ο Τούρκος (68-76 στο 35'), με το σχήμα να αλλάζει ξανά (Γκραντ, Ναν, Όσμαν, Χουάντσο, Γιούρτσεβεν) και τον Λουβαβού - Καμπαρό να κρατάει στο ματς τους Βάσκους (70-76 στο 36'), οι οποίοι είχαν ανεβάσει ρυθμό.

Ο Γιούρτσεβεν κατέβασε ένα επιθετικό ριμπάουντ αλλά έκανε 0/2 βολές και με τον Παναθηναϊκό να έχει συμπληρώσει φάουλ ο Ναν έστειλε τον Νόουελ στη γραμμή (0/2β., αλλά επιθετικό ριμπάουντ της Μπασκόνια). Ο Μήτογλου γύρισε στο «5», ο Ντιοπ έβαλε 1/2β. (71-76) και η «πράσινη» επίθεση έκανε ακόμα ένα λάθος. Λάθος, όμως, έκαναν και οι Βάσκοι. Τότε ο Αταμάν επανέφερε το small ball με «Ρόγκα» - Όσμαν στους φόργουορντ και Χουάντσο στο «5». Ο Ναν με προσωπικές φάσεις «ξεκόλλησε» τον Παναθηναϊκό (71-78 στο 37' και 73-80 στο 38'), τα «πράσινα» αμυντικά ριμπάουντ έμοιαζαν φτιαγμένα από... χρυσό και ο Γκραντ με ένα mid-range διαμόρφωσε το 73-82. Στην τελική ευθεία το «τριφύλλι» συνέχισε να... παίζει με τη φωτιά και παρά το κόψιμο - highlight του Γκραντ (38'), η Μπασκόνια μείωσε ξανά (78-82 ύστερα από διαδοχικά άστοχα «πράσινα» φόλοου). Με το ματς στην... κόψη του ξυραφιού ο Ναν πήρε ένα επιθετικό ριμπάουντ και σκόραρε για το 78-84 (45'' για τη λήξη), αλλά ο Ντιάλο «απάντησε» με τρίποντο (81-84). Ο Γκραντ έπαιξε με το χρόνο και στο τέλος των 24'' έδωσε τη μπάλα στον «Ρόγκα», που αστόχησε. Η Μπασκόνια είχε 9'' στη διάθεσή της και ο Γκραντ έκανε φάουλ, που έστειλε τον Φόρεστ στη γραμμή. Ο γκαρντ των Βάσκων έβαλε την πρώτη βολή (82-84), αστόχησε στη 2η και ο ίδιος με φόλοου ισοφάρισε (84-84). Στο ματς έμεναν 5'' και ο Παναθηναϊκός λίγο έλειψε να χύσει όλη την καρδάρα με το γάλα.

Όμως, μετά το time out του Αταμάν, η μπάλα πήρε στα χέρια του κορυφαίου παίκτη των ευρωπαϊκών παρκέ. Ο Ναν με δύο αντιπάλους «κρεμασμένους» πάνω του έστειλε τη μπάλα στο διχτάκι και υπέγραψε το πρώτο διπλό της σεζόν (84-86 τελικό).

Τα Δεκάλεπτα: 14-20, 36-42, 56-71, 84-86.

Δείτε αναλυτικά τα στατιστικά της αναμέτρησης εδώ.