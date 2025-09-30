Ο Ναν έκανε τα δικά του (21π., 10ασ.), ο «Ρόγκα» εκτελούσε (15π.) και ο Παναθηναϊκός έφτασε με άνεση στο 87-79 επί της Μπάγερν για το 1-0 της σεζόν παρότι του έλειψαν ρυθμός και… ριμπάουντ.

Πρεμιέρα με το... δεξί για τον Παναθηναϊκό Aktor στην Euroleague. Ο Εργκίν Αταμάν τόνισε την παραμονή της αναμέτρησης με την Μπάγερν πως η ομάδα του βρίσκεται στο 40%, σε ό,τι αφορά το επίπεδο ετοιμότητας και κατά διαστήματα αυτό φάνηκε για στο glass floor του ανανεωμένου "Telekom Center". Ωστόσο, το παραπάνω στοιχείο δεν εμπόδισε το ανώτερο και γεμάτο «λύσεις» στο ροτέισιον «τριφύλλι» (παρά τις απουσίες των Τζέντι Όσμαν - Ματίας Λεσόρ) να κάνει το 1-0 στη regular season. Γεγονός είναι πως στο παιχνίδι της 1ης αγωνιστικής ο Αταμάν δοκίμασε αρκετά σχήματα και θέλησε να... ανακατέψει την τράπουλα.

Φυσικά, η επικράτηση του «τριφυλλιού» είχε την... υπογραφή του περσινού MVP, Κέντρικ Ναν. Όπως και στα πρόσφατα φιλικά, ο Αμερικανός γκαρντ έπαιζε σε... δικό του τέμπο και δεν είχε αντίπαλο επιθετικά. Μάλιστα, αυτή τη φορά «ντύθηκε» και δημιουργός, ισοφάρισε το career-high του σε ασίστ στην Euroleague και έφτασε σε ένα double-double (21 πόντοι και 10 ασίστ).

Από εκεί και πέρα, εξαιρετικός ήταν και ο Νίκος Ρογκαβόπουλος (15 πόντοι με 4/7 σουτ και 5/6 βολές, 5 ριμπάουντ και 2 κλεψίματα), που έμοιαζε σαν να παίζει καιρό στην ομάδα και τη βοήθησε και στις δύο πλευρές του γηπέδου. «Κέρδος» για τον Αταμάν ο Ομέρ Γιούρτσεβεν με βάση την εικόνα του στην επίθεση (14 πόντοι με 4/5 δίποντα, 6/6 βολές και 5 ριμπάουντ), «κλειδί» ο Τζέριαν Γκραντ (10 πόντοι, 2 ριμπάουντ, 5 ασίστ, καλή εικόνα αμυντικά). Θετικός για ένα ημίχρονο ήταν ο Ρισόν Χολμς (9π., 3ρ., 2ασ.), στα... ρηχά ο Τι Τζέι Σορτς (0/4 σουτ, 2 ασίστ, 1 λάθος), που είχε χάσει πολλές προπονήσεις λόγω της βαριάς ίωσης που τον ταλαιπώρησε.

Στην αντίπερα όχθη, ο Γκόρντον Χέρμπερτ πήρε πολλά από το δίδυμο Ξαβιέ Ράταν - Μέις (18 πόντοι, 5 ριμπάουντ, 8 ασίστ) και Αϊζάια Μάικ (18 πόντοι), ενώ τον βοήθησε και ο πρώην «πράσινος», Ουένιεν Γκάμπριελ (13 πόντοι, 3 ριμπάουντ, 3 κλεψίματα). Όμως, η Μπάγερν σούταρε με κακά ποσοστά στο β' μέρος, δεν είχε λύσεις από τον πάγκο της και δεν μπόρεσε να κοιτάξει στα μάτια τους γηπεδούχους.

«Ζεστός» ο Ναν, ανταγωνιστική η Μπάγερν

Η πρεμιέρα ξεκίνησε με τους Σορτς, Ναν, Ρογκαβόπουλο, Ερνανγκόμεθ και Χολμς στο glass floor. Το τρίποντο και φάουλ του «Ρόγκα» και ο «ζεστός» Ναν διαμόρφωσαν το 12-12 στο 5', με τον Εργκίν Αταμάν να έχει αμυντικά παράπονα από την πεντάδα του. Ο Τούρκος τεχνικός άλλαξε σταδιακά τα 4/5 του αρχικού σχήματός του, αλλά η Μπάγερν ήταν σταθερά ανταγωνιστική στο πρώτο δεκάλεπτο (17-16 στο 8'). Το highlight της περιόδου, βέβαια, ήταν η είσοδος του Μάριους Γκριγκόνις μέσα σε standing ovation. Από εκεί και πέρα, οι γηπεδούχοι, που είχαν πάρει 8π. και 4ασ. από τον Ναν και 7π. από τον Χολμς (είχε και 2φ.), γνώριζαν πως έπρεπε να ανεβάσουν την απόδοσή τους, ειδικά στην άμυνα (23-22 στο 10', 7π. ο Αϊζάια Μάικ και 7π. ο Ουένιεν Γκάμπριελ).

Πήρε μπρος ο Γιούρτσεβεν, ασταμάτητος ο Ναν, αλλά δεν μπορούσε να «ξεφύγει» το «τριφύλλι»

Ο Κώστας Σλούκας έκανε check in στην αναμέτρηση και λίγο αργότερα μια άλεϊ ουπ συνεργασία του με τον Γιούρτσεβεν «έγραψε» το 29-24 (14'). Ο Αταμάν θέλησε να... ανακατέψει ξανά την τράπουλα κάνοντας τριπλή αλλαγή (Ναν, Ρογκαβόπουλος, Σαμοντούροβ στο ματς), αλλά δυο τρίποντα του Καμάρ Μπόλνγουιν «έγραψαν» το 29-30 (15'). «Σάμο» (37-32) και «Ρόγκα» (40-35) πήγαν ξανά τον Παναθηναϊκό Aktor στο +5, όμως η ομάδα από το Μόναχο ήταν... στενός κορσές (40-39 στο 18'), με εξαιρετική δουλειά από τον Ράταν - Μέις (6π., 5ασ.). Σε εκείνο το σημείο, ένα αδιανόητο γκολ - φάουλ του Ναν ξεσήκωσε το κοινό (43-39). Ο περσινός MVP ήταν ασύλληπτος επιθετικά (13 πόντοι με 5/6 σουτ και 7 ασίστ), ο Γιούρτσεβεν ήταν... άχαστος (12 πόντοι με 3/3 δίποντα και 6/6 βολές), αλλά το «τριφύλλι» είχε δώσει 9 ριμπάουντ στους αντιπάλους τους, είχε αφήσει τους Βαυαρούς να σουτάρουν με 42% πίσω από τα 6,75μ. και δεν μπορούσε να «ξεφύγει» (47-41 στο 20').

Δυο άμυνες του Χουάντσο έδωσαν στον Παναθηναϊκό το μομέντουμ - Game changer o Γκραντ

Στην επανάληψη ο Αταμάν άρχισε με το δίδυμο Γκραντ - Ναν στους γκαρντ και με 5π. του πρώτου ο Παναθηναϊκός Aktor έμεινε σε θέση οδηγού (54-48 στο 23'). Το σημείο - κλειδί ήρθε μέσα από δύο κερδισμένες άμυνες του Χουάντσο, που πανηγυρίστηκαν έντονα. Από εκεί και μετά ο Ναν το πήρε -ξανά- πάνω του και διαμόρφωσε τις πρώτες διψήφιες διαφορές του αγώνα (58-48 στο 25' και 62-50 στο 27'). Σταθερά θετικός ήταν και ο Ρογκαβόπουλος (9π., 2 επ. ριμπ., 1κλ.), την ώρα που η Μπάγερν δεν μπορούσε να «κεφαλαιοποιήσει» τα επιθετικά της ριμπάουντ. Στο 28' (65-54) ο Αταμάν δοκίμασε για πρώτη φορά ένα σχήμα με τρεις γκαρντ (Σλούκας, Ναν, Γκραντ) με το δεκάλεπτο να ολοκληρώνεται με σκορ 68-61. Συνολικά, πάντως, ο παίκτης που έκανε τη διαφορά στην 3η περίοδο ήταν ο Γκραντ (8π., 1ρ., 4ασ. και κερδισμένες «μάχες» στην άμυνα).

Έκανε τη... δουλειά η ομάδα του Αταμάν, κομβικός και ο Ρογκαβόπουλος

Ο «Γκρίγκο» πήρε τη θέση του Ναν, ενώ ο Σαμοντούροβ αντικατέστησε τον Ερνανγκόμεθ για να κάνει το 72-61 (32'). Με 7'27'' το σχήμα με τους τρεις γκαρντ επέστρεψε, αυτή τη φορά με την τριπλέτα Σορτς, Σλούκας και Ναν. Ο αρχηγός σκόραρε για τρεις (77-65 στο 34') και το σχήμα ψήλωσε ξανά, με τους Ρογκαβόπουλο - Μήτογλου αντί των Σορτς - Σαμοντούροβ (77-67 στο 35'). Ο «Ρόγκα» έβαλε 2/3 βολές για το 79-67, ο Σορτς γύρισε στο παιχνίδι, ενώ λίγο αργότερα και ο Χολμς επέστρεψε για το «κλείσιμο» της αναμέτρησης (79-68 στο 36'). Ο Ναν ευστόχησε σε ένα floater για το +13 (81-68), ο Ράταν Μέις έκανε το 81-70 από τη γραμμή των βολών και με 3'16'' ο Γκραντ πήρε τη θέση του Σορτς, έπειτα από ένα airball τρίποντο του τελευταίου. Ο Ρογκαβόπουλος έκλεψε μια μπάλα και στο τρανζίσιον ο Ναν έφτασε τις 10 ασίστ, με τον «Ρόγκα» να διαμορφώνει το 83-71. Με 80'' για το τέλος (83-75) ο Αντρέας Ομπστ βρήκε σίδερο στο τρίποντο που θα μπορούσε να βάλει τους φιλοξενούμενους ξανά στο ματς και ο Γκραντ με ένα σουτ μέσης απόστασης (85-75 στο 39') «καθάρισε» την πρεμιέρα (87-79 τελικό).

Τα Δεκάλεπτα: 23-22, 47-41, 68-61, 87-79.

Δείτε αναλυτικά τα στατιστικά της αναμέτρησης εδώ.