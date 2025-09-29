Παναθηναϊκός: Αποκαλύφθηκε και η λευκή εμφάνιση της φετινής σεζόν

Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός αποκάλυψε και τη λευκή εμφάνιση της φετινής σεζόν.

Μετά την εντυπωσιακή πράσινη και τη μεγάλη διαφοροποίηση με την απόχρωση του χορηγού στη φανέλα, ήρθε και η σειρά της λευκής με τους ιθύνοντες του «τριφυλλιού» να αποκαλύπτουν και τη δεύτερη εμφάνιση της ομάδας.

Και σε αυτή υπάρχουν οι πράσινες αποχρώσεις στα κοψίματα στον λαιμό, στην οποία είναι προφανώς προσαρμοσμένος και ο χορηγός, που είναι σε χρυσό και πράσινο.

Δείτε τις σχετικές εικόνες: