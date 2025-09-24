Μπαζίνας: «Ως αρχηγός έχω τεράστια ευθύνη σε αυτούς που με πίστεψαν»

Ο αρχηγός του Προμηθέα, Νάσος Μπαζίνας, σε δηλώσεις του στο αφιέρωμα του ΕΣΑΚΕ για την ομάδα της Πάτρας τόνισε πως έχει τεράστια ευθύνη να δικαιώσει όσους των πίστεψαν και τον στήριξαν.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του:

«Έχω πολύ μεγάλη ανυπομονησία για την έναρξη του πρωταθλήματος, όλοι στην ομάδα προετοιμαζόμαστε για αυτό. Ξέρουμε πως η GBL έχει δυναμώσει πολύ, αυτό όμως δεν μας φοβίζει.

Έχω μεγάλη εμπιστοσύνη στους συμπαίκτες μου και στο προπονητικό σταφ, διότι βλέπω πως γίνεται εξαιρετική δουλειά.

Ως αρχηγός πλέον του Προμηθέα, νιώθω μεγάλη τιμή, αλλά και παράλληλα τεράστια ευθύνη απέναντι στους ανθρώπους που με πίστεψαν και με έχουν στηρίξει όλα αυτά τα χρόνια. Θα κάνω για να ανταποδώσω αυτά που μου έχουν προσφέρει. Ως ομάδα θα κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας, για να κάνουμε περήφανο τον κόσμο της Πάτρας.

Όσον αφορά το Super Cup, ξέρουμε πως πρόκειται για μια πολύ ιδιαίτερη διοργάνωση, αφού είναι πολύ νωρίς στη σεζόν και οι ομάδες ακόμα μοντάρονται, συνεπώς υπάρχει ανοιχτό το στοιχείο της έκπληξης. Σίγουρα δεν είμαστε το φαβορί, όμως θα διεκδικήσουμε τις πιθανότητες που μας αναλογούν».