Ήττα με χρήσιμα συμπεράσματα στο τουρνουά της Κύπρου για τον Ολυμπιακό με την Μονακό να κερδίζει στην παράταση με 83-80. Λυτρωτής ο Μάικ Τζέιμς στο φινάλε με τρίποντο.

Ο Ολυμπιακός αναμετρήθηκε με τη Μονακό για το «Νεόφυτος Χανδριώτης». Ο Γιώργος Μπαρτζώκας δεν είχε μαζί του τους Σάσα Βεζένκοφ και Νίκολα Μιλουτίνοφ, με την ομάδα του να γνωρίζει τελικά την ήττα με 83-80, με το τρίποντο του Μάικ Τζέιμς στο τέλος. Ωστόσο, ο Έλληνας τεχνικός έβγαλε σημαντικά συμπεράσματα.

Για τον Ολυμπιακό ξεχώρισε ο Τόμας Ουόκαπ, ο οποίος τελείωσε τον αγώνα με 16 πόντους, 2 ριμπάουντ, 8 ασίστ και 1 κλέψιμο σε 19:39. Διψήφιοι ήταν ακόμα οι Ντόντα Χολ (15 πόντοι, 9 ριμπάουντ, 1 ασίστ, 3 μπλοκ σε 29:56) και ο Άλεκ Πίτερς (13 πόντοι, 6 ριμπάουντ, 2 ασίστ σε 35:28). Καλή εμφάνιση και από τον Κίναν Έβανς με 8 πόντους, 2 ριμπάουντ, 2 ασίστ και 1 κλέψιμο σε 20:56.

Για τη Μονακό ξεχώρισε ο Μάικ Τζέιμς με το νικητήριο καλάθι, ο οποίος είχε 19 πόντους, 6 ριμπάουντ και 5 ασίστ σε 31:18. Τρομερή εμφάνιση έκανε και ο Νίκολα Μίροτιτς με 20 πόντους και 7 ριμπάουντ σε 22:04. Διψήφιος ήταν και ο Άλφα Ντιαλό που ολοκλήρωσε το ματς με 10 πόντους, 7 ριμπάουντ και 3 ασίστ σε 26:17.

Καλό ξεκίνημα και προβάδισμα για Μονακό

Ο Μίροτιτς μπήκε πολύ καλά στον αγώνα και με πέντε προσωπικούς πόντους έβαλε την Μονακό μπροστά με 0-5. Ο Ουόκαπ βρήκε τους πρώτους πόντους του Ολυμπιακού, και ο Πίτερς μετά το τρίποντο του Ντιαλό μείωσε σε 4-8. Οι τυπικά φιλοξενούμενοι... πάτησαν το γκάζι και βρέθηκαν στο +9 (4-13). Ο Ουόκαπ έδωσε ξανά λύση στους «ερυθρόλευκος» (8-13) και τελικά το πρώτο δεκάλεπτο τελείωσε με τον Ολυμπιακό να βρίσκεται πίσω στο σκορ με 13-18.

Μείωσε με ένα σερί στο τέλος ο Ολυμπιακός

Με τους Έβανς, Ουόρντ και Λι ο Ολυμπιακός κατάφερε να μειώσει σε 18-25, αλλά η διαφορά ανέβηκε ξανά στους 10 μετά το καλάθι και φάουλ του Τζέιμς για το 20-30. Μετά το τρίποντο του Καλάθη (22-33), οι ΜακΚίσικ και Ουόκαπ έριξαν τη διαφορά στους 6 (34-40) και τελικά οι «ερυθρόλευκοι» πήγαν πίσω στο σκορ στα αποδυτήρια με 34-42.

Έριξαν τη διαφορά στο καλάθι οι «ερυθρόλευκοι»

Ο Χολ με τέσσερις πόντους και ο Φουρνιέ έριξαν τη διαφορά στον πόντο (41-42), αλλά ο Νέντοβιτς ευστόχησε σε τρίποντο για το 41-45. Με βολές των Χολ, Ουόρντ και Φουρνιέ ο Ολυμπιακός ισοφάρισε σε 45-45, αλλά ο Μίροτιτς έκανε το 47-51 για τη Μονακό. Ο Πίτερς μείωσε σε 49-53 και ο Κουμάντζε διαμόρφωσε το 51-53 του τρίτου δεκαλέπτου.

Όλα στο «0» και παράταση

Με τους Πίτερς και Χολ ο Ολυμπιακός ισοφάρισε σε 55-55 και με το τρίποντο του Ουόκαπ πέρασε μπροστά με 58-55. Ο ΜακΚίσικ ευστόχησε και αυτός από τα 6,75μ. αλλά η Μονακό με τον Μπλόσομγκεϊμ κατάφερε να ισοφαρίσει σε 61-61. Οι δύο ομάδες έμειναν κοντά στο σκορ και με το τελικό 70-70 οδηγήθηκαν στην παράταση.

Ο Τζέιμς στο τέλος έκρινε το ματς

Στον έξτρα χρόνο ο Ουόρντ πέτυχε το πρώτο καλάθι και ο Ολυμπιακός κατάφερε να προηγηθεί με τρεις πόντους μετά τις βολές του Έβανς (76-73). Η Μονακό με τον Μίροτιτς μείωσε και τελικά ο Ντιαλό την έβαλε μπροστά με 76-77. Με βολές του Τζέιμς η Μονακό βρέθηκε στο +4 αλλά ο Έβανς μείωσε άμεσα σε 78-80. Με τις βολές του Φαλ ο Ολυμπιακός ισοφάρισε σε 80-80 Με 7,4" για το φινάλε ο Τζέιμς ευστόχησε σε τρίποντο και διαμόρφωσε το τελικό 80-83, αφού ο Φουρνιέ δεν κατάφερε να απαντήσει στο τέλος.

Τα δεκάλεπτα: 13-18, 34-42, 51-53, 70-70, 80-83 (παρ.)

Τα στατιστικά του αγώνα.