Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο έκατσε εκτός για να προστατεύσει το γόνατό του, η Εθνική Ομάδα... απουσίαζε από το παρκέ και γνώρισε την ήττα από την υποδεέστερη Βοσνία (77-80). Κομβικής σημασίας πλέον το ματς με την Ισπανία (4/9, 21:30). Αποστολή στην Κύπρο.

Αγνώριστη η Εθνική Ομάδα, δεν θύμισε την εικόνα που είχε στα πρώτα τρία παιχνίδια, έμεινε μακριά από τον καλό της εαυτό εν τη απουσία του Γιάννη Αντετοκούνμπο και γνώρισε την ήττα από τη Βοσνία, μια ομάδα που υστερεί σε ταλέντο και ποιοτικές επιλογές. Η Ελλάδα με αυτή την αναπάντεχη ήττα υποχώρησε στο 3-1 και πλέον το ματς με την Ισπανία (4/9) αποκτά χαρακτήρα... τελικού για την 1η θέση του Group. Αντιθέτως, η «παρέα» του Γιουσούφ Νουρκίτς ανέβηκε στο 2-2 και μπήκε γερά στο «κόλπο» της πρόκρισης στους «16».

Η «γαλανόλευκη», από την οποία απουσίαζε και ο Γιαννούλης Λαρεντζάκης, έκανε τα λάθη το ένα μετά το άλλο (17λ., +6 από τον μέσο όρο της), έχανε διαδοχικά ριμπάουντ (18επ. ριμπ. η Βοσνία) και δεν είχε «καθαρό μυαλό» και στις δύο πλευρές του γηπέδου. Πολλά σχήματα του Βασίλη Σπανούλη δεν... βγήκαν, με τα «καμπανάκια» να ηχούν ενόψει της συνέχειας και την ανάγκη αντίδρασης με τους «φούριας ρόχας» να είναι μεγάλη.

Ο 37χρονος νατουραλιζέ της Βοσνίας, Τζον Ρόμπερσον, έκανε «ζημιά» με 18 πόντους, ο άλλοτε παίκτης της ΑΕΚ, Έντιν Άτιτς, ήταν εξαιρετικός (15 πόντοι - 8 ριμπάουντ), όμως MVP του αγώνα ήταν ο Γιουσούφ Νούρκιτς. Ο έμπειρος NBAer δεν ξεκίνησε καλά το παιχνίδι, αλλά στη συνέχεια έκανε «θραύση» με σκορ (18 πόντοι), ριμπάουντ (10 ριμπάουντ, τα 6 επ. ριμπ.) και όχι μόνο (3 ασίστ, 3 κλεψίματα, 1 κόψιμο).

Στην αντίπερα όχθη, ο Κώστας Σλούκας είχε 15 πόντους και 8 ασίστ, με τον Κώστα Παπανικολάου να συμπληρώνει 11 πόντους και 7 ριμπάουντ. Από την μεριά του, ο Τάιλερ Ντόρσεϊ μέτρησε 14 πόντους, 5 ριμπάουντ και 4 ασίστ. Η Ελλάδα, όμως, δεν είχε «βάθος» στις επιλογές της, άργησε... να αφυπνιστεί και γνώρισε την ήττα, που βάζει «πρέπει» στο ματς με την Ισπανία.

Ξεκίνησε θετικά η Εθνική, «απάντησε» η Βοσνία

Ο Βασίλης Σπανούλης παρέταξε την Εθνική με τους Σλούκα, Ντόρσεϊ, Παπανικολάου, Σαμοντούροβ και Μήτογλου, οι οποίοι είχαν καλό επιθετικό ρυθμό στο ξεκίνημα. Ο Ντόρσεϊ είχε 2/3 3π., ο Παπανικολάου «έκοβε» αποτελεσματικά προς το καλάθι (15-7 στο 5'). Παράλληλα, ο «Σάμο» μάζευε όλα τα ριμπάουντ (5ρ.), με την αποτελεσματική «γαλανόλευκη» να φτάνει σε διψήφιο προβάδισμα με σουτ του Μήτογλου (18-7 στο 6'). Η Βοσνία βελτιώθηκε όταν ο Γιουσούφ Νούρκιτς πήγε στον πάγκο για «ανάσες», πήρε ενέργεια από τον κόσμο τις εξέδρες και μείωσε (22-16 στο 9'), Τολιόπουλος και Θανάσης χρεώθηκαν από 2φ. έκαστος και το δεκάλεπτο ολοκληρώθηκε με 25-19 (3ασ. ο Σλούκας).

Το χειρότερο δεκάλεπτο της «γαλανόλευκης» στο φετινό Eurobasket

Μία κερδισμένη άμυνα από τον Θανάση και ένα κάρφωμα του Κώστα Αντετοκούνμπο φάνηκε να δίνουν το μομέντουμ στη «γαλανόλευκη», ο Σλούκας σκόραρε για τρεις (32-21) και το ελληνικό προβάδισμα έφτασε το +13 (34-21 στο 12'). Ωστόσο, δυο τρίποντα από τους Ρόμπερσον και Άτιτς διαμόρφωσαν το 34-27 (14') και η Ελλάδα είχε ένα σημαντικό «νεκρό» διάστημα (34-30 στο 15' με 7π. του Νούρκιτς). Ο Σπανούλης δοκίμασε ένα χαμηλό σχήμα με τρεις γκαρντ (Τολιόπουλος, Ντόρσεϊ, Κατσίβελης) και τους Παπανικολάου - Μήτογλου στη front line, το οποίο, όμως δεν λειτούργησε. Το 3ο τρίποντο του Ρόμπερσον «έκοψε» τη διαφορά στον πόντο (34-33 στο 16'), ο Νούρκιτς (9π.) πήγε στη γραμμή των βολών για να βάλει μπροστά την ομάδα του (34-37) και το σερί συνεχίστηκε, φέρνοντας ενθουσιασμό στους Βόσνιους στις κερκίδες. Ο "V-Span", λοιπόν, επανέφερε άρον άρον τους Σλούκα - Θανάση και άφησε το small ball, με το βοσνιακό σερί (18-0) να ολοκληρώνεται τελικά με τρίποντο του «Σλου» (37-39 στο 18'). Δίχως αμφιβολία, αυτό το δεκάλεπτο ήταν το χειρότερο της Εθνικής στο φετινό EuroBasket (38-44 στο 20'), με λανθασμένες επιθετικές επιλογές και έλλειψη αμυντικής προσήλωσης και... μπερδεμένο μυαλό (25π. παθητικό και 6λ. στην 2η περίοδο).

Σταθερά προβληματική η εικόνα της Ελλάδας

Η Ελλάδα γύρισε στο παρκέ με τους Τολιόπουλο, Ντόρσεϊ, Καλαϊζάκη, Παπανικολάου και Μήτογλου, οι κακές επιλογές συνεχίστηκαν και το νέο τρίποντο του Ρόμπερσον (14π. με 4/9 3π.) έστειλε για πρώτη φορά τη Βοσνία στο +9 (41-47 στο 21'), το οποίο λίγο αργότερα έγινε +10 (41-51 στο 22') και +12 (41-53 στο 23'). Σλούκας και Κώστας Αντετοκούνμπο μπήκαν αντί των Τολιόπουλου - Μήτογλου, με τον διψήφιο Ντόρσεϊ (12π. με 4/7 3π.) να μειώνει σε μονοψήφιο (44-53 στο 24'). Επιπλέον, ο Θανάσης γύρισε αντί του Καλαϊτζάκη (25'). Η Βοσνία, πάντως, εξακολουθούσε να κερδίζει τις 50-50 μπάλες, να πηγαίνει δυναμικά στα επιθετικά ριμπάουντ και να κυριαρχεί (44-55 στο 26'), κόντρα στην νευρική «γαλανόλευκη». Τολιόπουλος και Σαμοντούροβ πήραν τη θέση των Ντόρσεϊ - Παπανικολάου, την ώρα που οι Θανάσης και Κώστας Αντετοκούνμπο μετρούσαν 4φ. έκαστος (47-56 στο 28'). Δυο ελληνικά επιθετικά ριμπάουντ οδήγησαν σε ένα πολύτιμο τρίποντο του «Σάμο» (50-56), αλλά οι Βόσνιοι «απάντησαν» με το... ίδιο νόμισμα (επιθετικό ριμπάουντ και τρίποντο για το 50-59 στο 29'). Στο 3ο δεκάλεπτο, λοιπόν, η ομάδα του Μπεκίρ παρέμεινε κυρίαρχη (52-61 στο 30').

Άργησε να... ξυπνήσει η Εθνική - Έκανε «πλάκα» ο Νούρκιτς και πήρε μια μεγάλη νίκη η Βοσνία

Ο Σπανούλης άλλαξε σχήμα, πηγαίνοντας σε Σλούκα - Τολιόπουλο στην περιφέρεια, «Σάμο» στο «3» και Μήτογλου - Κ. Αντετοκούνμπο στη ρακέτα. Όμως, ο Αμάρ Αλιμπέγκοβιτς έστειλε τη Βοσνία στο +14 μέσα σε πανδαιμόνιο (52-66) και ο "Kill Bill" κάλεσε time out. Ντόρσεϊ και Παπανικολάου επέστρεψαν γρήγορα, αλλά τα λάθη δεν σταματούσαν στην ελληνική επίθεση (55-69 στο 32'). Ο Νούρκιτς έκανε θραύση στη ρακέτα (14π., 8ρ.) και το σκηνικό δεν άλλαζε (60-71 στο 35'). Ο Σπανούλης «φρέσκασε» ξανά την πεντάδα του, αλλά η άστοχη και χωρίς «καθαρό» μυαλό Εθνική δεν ανέτρεπε τα εις βάρος της δεδομένα (63-74 στο 36').

Με 3'49'' για το φινάλε ο Σλούκας επέστρεψε και μετά την 7η ασίστ του η «επίσημη αγαπημένη» μείωσε σε μονοψήφιο (65-74 ο Μήτογλου), σε μια τελευταία προσπάθεια... αντεπίθεσης. Ο Καλαϊτζάκης έπαιξε μια σπουδαία άμυνα και σκόραρε για το 67-74 (37'), ενώ ο Θανάσης έκοψε ψηλά τον Ρόμπερσον για να δώσει... παλμό στην Εθνική και στην εξέδρα. Ο Σλούκας έβαλε ένα σουτ για το 69-74 (38'), με τον Νούρκιτς να αστοχεί σε πρώτο χρόνο και να βρίσκει ένα κομβικό επιθετικό ριμπάουντ για το 69-76. Με 100'' για τη λήξη ο Σλούκας δίστασε για τρεις από τη γωνία, ο Καλαϊτζάκης αστόχησε στη συνέχεια και η Βοσνία «αγκάλιασε» τη νίκη. Με 26'' για το τέλος (74-79 το σκορ) ένα αδιανόητο σφύριγμα έκανε έξαλλους τους Έλληνες διεθνείς και η Βοσνία «σφράγισε» την νίκη - έκπληξη (77-80 τελικό).

Τα Δεκάλεπτα: 25-19, 38-42, 52-61, 77-80.

Δείτε αναλυτικά τα στατιστικά της αναμέτρησης εδώ.

