«Πρώτη» για την ΑΕΚ με παρόντα τον Μάκη Αγγελόπουλο

Πρώτη συγκέντρωση και προπόνηση σήμερα έκανε η ΑΕΚ, παρόντος του μεγαλομετόχου της ΚΑΕ, Μάκη Αγγελόπουλου.

Αναλυτικά όσα αναφέρει η Ένωση:

«Πραγματοποιήθηκε σήμερα στη SUNEL Arena η «πρεμιέρα» της προετοιμασίας της «Βασίλισσας», εν όψει της περιόδου 2025-2026, παρουσία του μεγαλομετόχου της ΑΕΚ ΒC, Μάκη Αγγελόπουλου.

Παρόντες ήταν οι Δημήτρης Φλιώνης, Μιντάουγκας Κουζμίνσκας, Γάιος Σκορδίλης, Νίκος Αρσενόπουλος, Βασίλης Ιωάννου, Φρανκ Μπάρτλεϊ, Βασίλης Χαραλαμπόπουλος, Μάρκο Πετσάρσκι. Στην προπόνηση έλαβε μέρος και ο Νίκος Χουχούμης.

Εντός των επόμενων ημερών αναμένονται στην Αθήνα οι ΡαϊΚoυάν Γκρέι, Αντόνις Αρμς, Κρις Σίλβα, και ο εσχάτως πρωταθλητής Ευρώπης με την Εθνική Παίδων της Σερβίας, συνεργάτης του Κόουτς Σάκοτα, Στέβαν Μίγιοβιτς.

Στη βασική φωτογραφία, λίγο πριν από την πρώτη προπόνηση ο Υπεύθυνος Επενδυτικού Αναπτυξιακού Προγράμματος & Θεματικών Πάρκων της ΑΕΚ BC, Γιώργος Χατζηιωσήφ, ο Πρόεδρος και CEO της ΑΕΚ ΒC, Βαγγέλης Αγγελόπουλος, ο Διευθυντής Επικοινωνίας και M.M.E. της ΑΕΚ ΒC και Γενικός Διευθυντής της ΑΕΚ ΒC ACADEMY, Γιώργος Νικολάου, ο μεγαλομέτοχος Μάκης Αγγελόπουλος και ο Κόουτς Ντράγκαν Σάκοτα».