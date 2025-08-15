Συνεχίζονται οι εργασίες εντός του PAOK Sports Arena - Πότε θα τοποθετηθεί το cube (pics)

Οι εργασίες στο PAOK Sports Arena συνεχίζονται, με το βάψιμο της οροφής να έχει προχωρήσει σε σημαντικό βαθμό.

Οι σωλήνες στην οροφή του γηπέδου έχουν βαφτεί σε χρώμα μαύρο και οι εργασίες έχουν ολοκληρωθεί στο σημείο που βρίσκεται ακριβώς πάνω από το παρκέ και συνεχίζεται περιμετρικά του γηπέδου. Επιπλέον, όπως φαίνεται και στις φωτογραφίες του SDNA, βάφτηκε με μαύρο ο χώρος πίσω από τον έναν ηλεκτρονικό πίνακα, ενώ το ίδιο θα γίνει και στον απέναντι, όπως και στα σημεία των τοίχων όπου τώρα υπάρχει το γαλάζιο χρώμα.

Αφού ολοκληρωθούν οι εργασίες βαφής στο γήπεδο θα τοποθετηθούν οι νέοι σύγχρονοι ηλεκτρονικοί πίνακες, οι οποίοι μάλιστα θα είναι μεγαλύτεροι σε μέγεθος από τους προϋπάρχοντες και θα έχουν μεταξύ άλλων αναλυτική καταγραφή του σκορ, στατιστικά, καθώς και δυνατότητα προβολής διαφημιστικών μηνυμάτων και βίντεο.

Ακόμα, αφαιρέθηκαν τα box που υπήρχαν απέναντι από τους πάγκους και μπροστά από την κεντρική θύρα, και θα αντικατασταθούν με 184 νέες θέσεις, τύπου πολυθρόνας κινηματογράφου, ενώ στο χθεσινό ματς της Εθνικής είχαν τοποθετηθεί προσωρινά καρέκλες για τους φίλους της "γαλανόλευκης".

Τελευταίο χρονικά θα τοποθετηθεί το cube στην οροφή του PAOK Sports Arena, κάτι που οριοθετείται να συμβεί μετά τα μέσα του Σεπτεμβρίου. Το cube θα είναι και το… κερασάκι στην τούρτα της ανακαίνισης του γηπέδου και θα είναι αυτό που θα προσφέρει εντυπωσιακή οπτική εμπειρία στους φιλάθλους και θα μπορέσει να φέρει και έσοδα στην ΚΑΕ μέσω των βίντεο διαφημίσεων.

Το SDNA βρέθηκε στο γήπεδο του ΠΑΟΚ για το φιλικό της Εθνικής κόντρα στο Μαυροβούνιο και κατέγραψε την εξέλιξη των εργασιών: