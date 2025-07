Επιστρέφει στους Κλίπερς ο Κρις Πολ!

Ο Αμερικανός άσος μετακόμισε σε γνώριμα λημέρια, αφού στον τελευταίο πιθανότατα χρόνο της καριέρας του επέστρεψε και πάλι στους Κλίπερς, όπου θα κρεμάσει τα παπούτσια του.

Ο Κρις Πολ στην 21η του σεζόν στο ΝΒΑ θα φορέσει τη φανέλα της ομάδας του Λος Άντζελες, γυρίζοντας στους Κλίπερς.

Twelve-time All-Star Chris Paul has agreed to a deal with the Los Angeles Clippers, CAA's Steven Heumann, Ty Sullivan and Jessica Holtz told ESPN. Paul had multiple suitors, but chose the contending Clippers and their shared history in L.A. for his likely final, 21st NBA season. pic.twitter.com/qC640MFFeI