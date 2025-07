Η Ντουμπάι BC επισημοποίησε τη συμφωνία με τον Αμερικανό άσο, με την ομάδα από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα να ανακοινώνει την απόκτηση του Τζάστιν Άντερσον.

Ο Αμερικανός άσος τη σεζόν που ολοκληρώθηκε στην Euroleague με την Μπαρτσελόνα μέτρησε 7,1 πόντους, 2,8 ριμπάουντ και 1,4 ασίστ μέσο όρο.

Welcome to your new home, @JusAnderson1 🤎🤍🖤 pic.twitter.com/ttrg9Myzqv