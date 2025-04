Ο Ναν έκανε την επίσημη ανάρτηση της Euroleague για τον ΜVP της σεζόν (vid)

Την Δευτέρα (21/4) η Euroleague έκανε γνωστό τον MVP της σεζόν. Αυτός δεν ήταν άλλος από τον Κέντρικ Ναν, ο οποίος βγήκε πρώτος στην ψηφοφορία, με τους Σάσα Βεζένκοφ και Τι Τζέι Σορτς να ακολουθούν.

Μάλιστα, ο Αμερικανός σταρ ήταν αυτός που... δημοσίευσε την ανακοίνωση της Euroleague στα social media, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Nunn better it is, official».

Δείτε την ανάρτηση:

“Nunn better it is, official” 🏆😁@nunnbetter_ took care of business with the official post.



MVP, MVP, MVP 🗣️ pic.twitter.com/eQg0Fp0OrL