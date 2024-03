Αρμάνι: Τέλος ο ΜακΓκρούντερ

Πολύ σύντομο αποδείχθηκε το πέρασμα του Ρόντνι ΜακΓκρούντερ από την Αρμάνι Μιλάνο. Ο Αμερικανός παίκτης που ανακοινώθηκε από την ομάδα του Ετόρε Μεσίνα στις 13 Μαρτίου αποτελεί ήδη παρελθόν.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Αρμάνι η αποχώρησή του οφείλεται σε προσωπικούς λόγους.

Σε 7 συμμετοχές που πρόλαβε να καταγράψει με την Αρμάνι στην EuroLeague ο ΜακΓκρούντερ μέτρησε 7.6 πόντους (56% δίπονυο, 30% τρίποντο, 63.6% βολές) και 2.6 ριμπάουντ, αγωνιζόμενος για 18'07" κατά μέσο όρο.

Rodney McGruder has been granted immediate permission to return to the United States due to personal reasons. The club has appreciated his professionalism and his contributions to the team. Olimpia wishes him all the best for his future. pic.twitter.com/225iTtX8ZB