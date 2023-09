Αταμάν στο SDNA: «Την τελευταία διετία όλα πήγαιναν καλά για τον Ολυμπιακό, αλλά τώρα ήρθε η ώρα μας...»

Ο Εργκίν Αταμάν μιλά στο SDNA για την λαμπερή εκδήλωση του Παναθηναϊκού στο Μουσείο της Ακρόπολης, την αγάπη που λαμβάνει ως προπονητής του «τριφυλλιού» και την... πράσινη ώρα, που ήρθε.

Παναθηναϊκός, Αθήνα, Ακρόπολη.

Οι «πράσινοι» σε συνεργασία με την Adidas θέλησαν να ενώσουν αυτές τις τρεις λέξεις και παρουσίασαν ένα μοναδικό αποτέλεσμα στα αποκαλυπτήρια της φανέλας για τη σεζόν 2023-2024. Το γεγονός πως η εν λόγω εκδήλωση έγινε στο Μουσείο της Ακρόπολης, κάτω από τα φώτα του «Ιερού Βράχου», έδωσε όση... χρυσόσκονη χρειαζόταν η βραδιά.

Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος, ο Εργκίν Αταμάν και ο Σάνι Μπετσίροβιτς φρόντισαν να «χτίσουν» το φετινό καλοκαίρι μία ομάδα που θα «ζεστάνει» για τα καλά τον κόσμο, θα θέσει ψηλά τον πήχη και θα επιτρέψει συνολικά στον «πράσινο» οργανισμό να ονειρεύεται ξανά. Η σύνδεση του σήμερα με την ιστορία της πρωτεύουσας, αλλά και την κληρονομιά του συλλόγου δημιούργησαν ένα αποτέλεσμα που άλλους τους ενθουσίασε και άλλους τους συγκίνησε.

Σίγουρα, ένας από τους ανθρώπους που ενθουσιάστηκαν με αυτό το project ήταν ο Εργκίν Αταμάν. Ο δύο φορές πρωταθλητής της Euroleague ήρθε στην Αθήνα με στόχο να επαναφέρει το «τριφύλλι» στην ελίτ, όπως σημειώνει συχνά σε δημόσιες τοποθετήσεις του. «Τίποτα δεν είναι αδύνατο», έλεγε ξανά και ξανά από το βήμα του πάνελ που είχε στηθεί στην εκδήλωση της «πράσινης» ΚΑΕ, ενώ αργότερα αγνάντευε την Ακρόπολη και έμοιαζε βυθισμένος στις σκέψεις του, έχοντας ένα πλατύ χαμόγελο.

Το SDNA τον προσέγγισε και του ζητήσαμε να μοιραστεί μαζί μας αυτά που σκέφτεται και όσα συμπέρανε από την όμορφη εκδήλωση. «Αυτή η εκδήλωση δείχνει πόσο μεγάλο κλαμπ είναι ο Παναθηναϊκός. Είναι σπουδαίο ότι η αποκάλυψη της νέας φανέλας έγινε στο Μουσείο της Ακρόπολης. Νιώθω πολύ όμορφα», είπε ο Τούρκος προπονητής και συμπλήρωσε: «Γνώριζα πως ο Παναθηναϊκός είναι μια τεράστια ομάδα, όμως τώρα αντιλαμβάνομαι τη σημασία και το μέγεθός του για την Ελλάδα».

Ο πρώην τεχνικός της Αναντολού Εφές έχει «κερδίσει» πολλούς τους τελευταίους μήνες. Αρχικά, «κέρδισε» την εμπιστοσύνη αρκετών σταρ, που θέλησαν να συνεργαστούν μαζί του και να βοηθήσουν το φιλόδοξο πλάνο του Παναθηναϊκού. Επιπλέον, ο Αταμάν έχει πάρει... μαζεμένους πόντους και από το απαιτητικό και διαβασμένο κοινό του Παναθηναϊκού, το οποίο βλέπει έναν άριστο επαγγελματία, που παράλληλα νιώθει εμπιστοσύνη στις δυνατότητές του και μπορεί να επαναφέρει το «τριφύλλι» στην κορυφή.

Πώς βιώνει ο ίδιος τις πρώτες εβδομάδες του στην Ελλάδα; Τι εισπράττει από τον κόσμο; Πώς περιμένει τα πρώτα επίσημα παιχνίδια για να ζήσει την ατμόσφαιρα στο γεμάτο ΟΑΚΑ;

«Τίποτα δεν γίνεται τυχαία. Ο κόσμος λατρεύει τον Παναθηναϊκό και αυτό το βλέπεις παντού, όχι μόνο στο γήπεδο. Περπατάς στους δρόμους και το αντιλαμβάνεσαι. Το ίδιο καταλαβαίνεις και εκτός Ελλάδας, σε άλλες χώρες. Ο Παναθηναϊκός έχει οπαδούς παντού και αυτό είναι άλλο ένα στοιχείο που αποδεικνύει πόσο μεγάλη ομάδα είναι», δήλωσε ο 57χρονος κόουτς.

Ωστόσο, η συζήτηση δεν έμεινε εκεί... Άλλωστε, λίγο νωρίτερα είχε βγει ένα «κλικ» που έγινε viral με τους παίκτες του Παναθηναϊκού να κρατούν τις νέες φανέλες της Adidas με θέα την Ακρόπολη.

Τον ρωτήσαμε, λοιπόν, πόσο ικανοποιημένος είναι από το ποιοι βρίσκονται δίπλα του σε αυτό το «κλικ», δηλαδή από το ρόστερ που έφτιαξαν οι έξι φορές πρωταθλητές Ευρώπης μέσα στο καλοκαίρι. «Είμαι πολύ ικανοποιημένος. Μαζί με τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο και τον Σάνι Μπετσίροβιτς φτιάξαμε μία πολύ καλή, δυνατή ομάδα», ανέφερε αρχικά και συνέχισε λέγοντας: «Φυσικά, πρέπει να δουλέψουμε. Οφείλουμε να είμαστε έτοιμοι στο ξεκίνημα της Euroleague. Ελπίζω πως όλα θα πάνε καλά, οι προσδοκίες είναι υψηλές από τον κόσμο μας».

Καλώς ή κακώς, ο Αταμάν ουδέποτε... έκρυψε τις σκέψεις του από το κοινό. Στην Αναντολού Εφές «φώναζε» πως η ομάδα του θα πάρει την Euroleague ακόμα όταν υπήρχαν κακά διαστήματα. Η δικαίωση ήρθε λίγους μήνες αργότερα.

Στο πρώτο διάστημα της «πράσινης» θητείας του αυτό που λέει ο 57χρονος προπονητής είναι πως ο Παναθηναϊκός θέλει να φτάσει στο Final Four της κορυφαίας ευρωπαϊκής διοργάνωσης και να πάρει... πίσω τα σκήπτρα στην Ελλάδα από τον Ολυμπιακό. Μάλιστα, όπως τονίσαμε και παραπάνω, αυτό που ξεκαθάριζε στην «πράσινη» εκδήλωση ήταν το εξής μότο: "Nothing is impossible".

«Μπλέκοντας», λοιπόν, τις παραπάνω τοποθετήσεις του, στο... τραπέζι έπεσαν οι στόχοι του με τον Παναθηναϊκό. «Πιστεύω πως τίποτα δεν είναι αδύνατο και αυτό αφορά τον τίτλο της Euroleague. Ο Παναθηναϊκός τα τελευταία χρόνια ήταν στις τελευταίες θέσεις. Θα είναι δύσκολο το έργο μας. Όμως, θεωρούμε πως η ομάδα θα είναι σε θέση να παλέψει εξ αρχής για τους μεγάλους στόχους που έχει θέσει. Τίποτα δεν είναι αδύνατο», εξήγησε και εν συνεχεία αναφέρθηκε με αυτοπεποίθηση και σιγουριά στους στόχους εντός των συνόρων τονίζοντας:

«Σε ό,τι αφορά τον τίτλο στην Ελλάδα, δεν θα έλεγα πως είναι αδύνατη η επίτευξη του στόχου μας. Υπάρχει μία μεγάλη πρόκληση, ένα challenge μεταξύ του Παναθηναϊκού και του Ολυμπιακού. Την τελευταία διετία όλα πάνε καλά στον Ολυμπιακό, αλλά τώρα πιστεύω ότι ήρθε η ώρα μας και θα πάρουμε το ελληνικό πρωτάθλημα».