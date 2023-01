Το μέλλον ανήκει στον Βίκτορ Ουεμπανιάμα. Ο νεαρός αστέρας σε ακόμα ένα παιχνίδι έκανε σπουδαία πράγματα στο γαλλικό πρωτάθλημα, οδηγώντας την Μετροπολιτάνς στην πιο σημαντική νίκη στη σεζόν.

Ο «Wemby» ήταν καταλυτικός στα τελευταία λεπτά, ανατρέποντας το 75-80 στο τελευταίο δίλεπτο, ενώ χάρισε τη νίκη στην ομάδα του με επιβλητικό follow κάρφωμα.

Το κοντέρ έγραψε 15 πόντους, 9 ριμπάουντ, 1 ασίστ, 1 κλέψιμο και 5 τάπες, δείχνοντας στοιχεία από το σπουδαίο ταλέντο του.

Από πλευράς Βιλερμπάν, ο Υβς Πονς μέτρησε 16 πόντους και 5 ριμπάουντ και ήταν ο πρώτος σκόρερ της ομάδας του Τι Τζέι Πάρκερ, με τον Νάντο Ντε Κολό να ακολουθεί με 14 πόντους και 5 ριμπάουντ.

Τα δεκάλεπτα: 24-20, 44-41, 64-65, 84-83.

Δείτε τα στατιστικά του αγώνα.

Το νικητήριο κάρφωμα του Ουεμπανιάμα:

Helluva time to turn on Wemby (takes the lead w 3 sec left) #victorwembanyama pic.twitter.com/GjxW8Wc0Mn