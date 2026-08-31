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Ο παίκτης που αλλάζει τον Παναθηναϊκό, ο Ουναΐ και το… δίλημμα Ντέσερς

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Γιατί ο Παναθηναϊκός δεν πρέπει να πανηγυρίζει ακόμα, το πολύ ποιοτικό ρόστερ και ο... πονοκέφαλος για Τζέικομπ Νίστρουπ λόγω (και) Αζεντίν Ουναΐ.

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Ο παίκτης που αλλάζει τον Παναθηναϊκό, ο Ουναΐ και το… δίλημμα Ντέσερς