Ο παίκτης που αλλάζει τον Παναθηναϊκό, ο Ουναΐ και το… δίλημμα Ντέσερς

Γιατί ο Παναθηναϊκός δεν πρέπει να πανηγυρίζει ακόμα, το πολύ ποιοτικό ρόστερ και ο... πονοκέφαλος για Τζέικομπ Νίστρουπ λόγω (και) Αζεντίν Ουναΐ.