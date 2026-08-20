Χρόνος ανάγνωσης 1’ ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΑ Ο Μάγερ, ο Κάιρινεν και το νέο πρόσωπο της ΑΕΚ 20-08-2026 10:01 SDNA Newsroom 0 Facebook Twitter WhatsApp Messenger E-mail 0 SHARES Εάν κάτι πρέπει να μας μείνει περισσότερο από το ματς με τη Λέφσκι στη Σόφια, είναι πως ο Μάρκο Νίκολιτς θέλει να παρουσιάσει μία νέα, εξελιγμένη version της Ένωσης. Διαβάστε για το νέο πρόσωπο της ΑΕΚ με ένα κλικ στο θέμα του menshouse.gr Δεν πήραν το όνομα, πήραν όμως τον καναπέ: Το Studio 3 κάνει πρεμιέρα στον ΣΚΑΪ με σκηνικό ΕΡΤ dailymedia.gr Μάιρα Καρλή: Η νέα σέξι δικηγόρος του Deal θα αφήσει άφωνο ακόμα και τον Θαναηλάκη dailymedia.gr Πηγαίνει στη ΔΕΘ για τη μεγάλη νίκη: Το σχέδιο του Ανδρουλάκη και το «τυράκι» που θα τον απογειώσει instanews.gr Βίντεο-ανάλυση: Δεν είναι η δόξα ούτε τα λεφτά το κίνητρο του Παναθηναϊκού menshouse.gr Last dance: Ο Πολ Πογκμπά κυκλοφορεί και πάλι ελεύθερος! menshouse.gr H Οδύσσεια του Νόλαν και ο Τσίπρας: Μεταγραφή στην ΕΛ.Α.Σ. με επικό βίντεο instanews.gr Ο Μάγερ, ο Κάιρινεν και το νέο πρόσωπο της ΑΕΚ menshouse.gr Με πρωταγωνιστή-μύθο: Το Netflix κάνει all in με την ταινία που σε λίγο θα βλέπουν όλοι menshouse.gr Ο Μάγερ, ο Κάιρινεν και το νέο πρόσωπο της ΑΕΚ SHARE