Ο Μάγερ, ο Κάιρινεν και το νέο πρόσωπο της ΑΕΚ

Εάν κάτι πρέπει να μας μείνει περισσότερο από το ματς με τη Λέφσκι στη Σόφια, είναι πως ο Μάρκο Νίκολιτς θέλει να παρουσιάσει μία νέα, εξελιγμένη version της Ένωσης.

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