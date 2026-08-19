Χρόνος ανάγνωσης 1’ ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΑ «Κινδυνεύει» προπονητής Super League πριν καν την πρεμιερα 19-08-2026 22:48 SDNA Newsroom 0 Facebook Twitter WhatsApp Messenger E-mail 0 SHARES Μπορεί να υπάρξει η πρώτη απόλυση προπονητή στη φετινή Super League πριν καλά-καλά ολοκληρωθεί η πρώτη αγωνιστική του πρωταθλήματος; Και όμως! Διαβάστε περισσότερα μ' ένα κλικ εδώ! O Χατζηνικολάου κατάφερε το ανήκουστο: Μπογδάνος και Μπογιόπουλος δίπλα δίπλα στον Real FM dailymedia.gr Last dance: Ο Πολ Πογκμπά κυκλοφορεί και πάλι ελεύθερος! menshouse.gr Τι συμβαίνει με τον Ρενάτο Σάντσες… menshouse.gr Ξέκανε κόσμο: Η Ευγενία Σαμαρά με το μπικίνι της μας «έστειλε»... (pics) dailymedia.gr Το κεφάλι κάτω με τις πυρκαγιές: Βουλευτής της ΝΔ άδειασε τον Άκη Σκέρτσο instanews.gr Θα κάνει τη διαφορά για την ΑΕΚ menshouse.gr Ο Αυτιάς έκανε την πιο σωστή τοποθέτηση στην Κομισιόν για την Τουρκία instanews.gr Η «μπλόφα» του Γουόκαπ αφήνει τον Ολυμπιακό με μία και μόνο επιλογή menshouse.gr «Κινδυνεύει» προπονητής Super League πριν καν την πρεμιερα SHARE