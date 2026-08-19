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«Κινδυνεύει» προπονητής Super League πριν καν την πρεμιερα

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Μπορεί να υπάρξει η πρώτη απόλυση προπονητή στη φετινή Super League πριν καλά-καλά ολοκληρωθεί η πρώτη αγωνιστική του πρωταθλήματος; Και όμως!

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«Κινδυνεύει» προπονητής Super League πριν καν την πρεμιερα