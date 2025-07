Άσχημο «ατύχημα» για τον Ντέιβιντ Μπέκαμ! (vid)

Το φυσάει και δεν κρυώνει ο Ντέιβιντ Μπέκαμ, ο οποίος στην προσπάθεια του να ξυρίσει το κεφάλι του, έπαθε ένα μικρό… ατύχημα και δεν φοβήθηκε για ακόμα μία φορά να τσαλακώσει την εικόνα του: «Απλώς, έφυγε το clips», απολογήθηκε στο βίντεο που ανέβασε στα social media η Βικτόρια Μπέκαμ, που δεν έχασε την ευκαιρία να τον τρολάρει άγρια: «Θα είμαι ειλικρινής όπως πάντα μαζί σου. Είναι απαίσιο», σχολίασε στο βίντεο που έχει γίνει viral στα social media.

David Beckham presentó su nuevo look, pero como no soy peluquero no opino... 💇🏻‍♂️🤣 pic.twitter.com/UNgxahI3W2