Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (24/9): Πού θα δούμε το ΠΑΟΚ-Μακάμπι

Το ματς ΠΑΟΚ – Μακάμπι Τελ Αβίβ για το Europa League και τα παιχνίδια για το Κύπελλο Ελλάδας ξεχωρίζουν στο πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας. Πρεμιέρα για τη Σάκκαρη στο Πεκίνο.

Αναλυτικά το σημερινό πρόγραμμα: 07:30 Novasports 6HD Άσλιν Κρούγκερ – Μαρία Σάκκαρη WTA 1000 10:00 COSMOTE SPORT 6 HD Ντάνιελ Αλτμάιερ – Ντένις Σαποβάλοφ Τόκιο 12:00 COSMOTE SPORT 6 HD Μάρτον Φούκσοβιτς – Φράνσις Τιαφό Τόκιο 15:00 COSMOTE SPORT 3 HD Βόλος ΝΠΣ – ΑτρόμητοςΚύπελλοΕλλάδας 15:00 COSMOTE SPORT 1 HD Athens Kallithea FC – ΟΦΗΚύπελλοΕλλάδας 17:00 COSMOTE SPORT 4 HD Αστέρας Aktor – Ολυμπιακός Κύπελλο Ελλάδας 18:00 Novasports Start Πάρμα – Σπέτσια Coppa Italia 19:00 COSMOTE SPORT 5 HD ΑΕΛ Novibet – Λεβαδειακός Κύπελλο Ελλάδας 19:00 COSMOTE SPORT 9 HD Πάφος – ΕΝ Παραλιμνίου Cyprus League 19:00 COSMOTE SPORT 3 HD ΑΕΚ – Παναιτωλικός Κύπελλο Ελλάδας 19:45 COSMOTE SPORT 7 HD Μίντιλαντ – Στουρμ Γκρατς UEFA Europa League 19:45 COSMOTE SPORT 2 HD ΠΑΟΚ – Μακάμπι Τελ Αβίβ UEFA Europa League 19:45 COSMOTE SPORT 3 HD Μίντιλαντ – Στουρμ Γκρατς UEFA Europa League 20:00 Novasports 1HD Χετάφε – Αλαβές La Liga 22:00 Novasports 2HD Κόμο – Σασουόλο Coppa Italia 22:00 COSMOTE SPORT 5 HD Μπράγκα – Φέγενορντ UEFA Europa League 22:00 COSMOTE SPORT 4 HD Νις – Ρόμα UEFA Europa League 22:00 COSMOTE SPORT 9 HD Ντινάμο Ζάγκρεμπ – Φενέρμπαχτσε UEFA Europa League 22:00 COSMOTE SPORT 8 HD Μάλμε – Λουντογκόρετς UEFA Europa League 22:00 COSMOTE SPORT 7 HD Φράιμπουργκ – Βασιλεία UEFA Europa League 22:00 COSMOTE SPORT 6 HD Ερυθρός Αστέρας – Σέλτικ UEFA Europa League 22:00 COSMOTE SPORT 3 HD Μπέτις – Νότιγχαμ Φόρεστ UEFA Europa League 22:30 Novasports Prime Ατλέτικο Μαδρίτης – Ράγιο Βαγιεκάνο La Liga 22:30 Novasports 1HD Ρεάλ Σοσιεδάδ – Μαγιόρκα La Liga