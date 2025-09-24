Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (24/9): Πού θα δούμε το ΠΑΟΚ-Μακάμπι

Αναλυτικά το σημερινό πρόγραμμα:
07:30 Novasports 6HD Άσλιν Κρούγκερ – Μαρία Σάκκαρη WTA 1000
10:00 COSMOTE SPORT 6 HD Ντάνιελ Αλτμάιερ – Ντένις Σαποβάλοφ Τόκιο
12:00 COSMOTE SPORT 6 HD Μάρτον Φούκσοβιτς – Φράνσις Τιαφό Τόκιο
15:00 COSMOTE SPORT 3 HD Βόλος ΝΠΣ – ΑτρόμητοςΚύπελλοΕλλάδας
15:00 COSMOTE SPORT 1 HD Athens Kallithea FC – ΟΦΗΚύπελλοΕλλάδας
17:00 COSMOTE SPORT 4 HD Αστέρας Aktor – Ολυμπιακός Κύπελλο Ελλάδας
18:00 Novasports Start Πάρμα – Σπέτσια Coppa Italia
19:00 COSMOTE SPORT 5 HD ΑΕΛ Novibet – Λεβαδειακός Κύπελλο Ελλάδας
19:00 COSMOTE SPORT 9 HD Πάφος – ΕΝ Παραλιμνίου Cyprus League
19:00 COSMOTE SPORT 3 HD ΑΕΚ – Παναιτωλικός Κύπελλο Ελλάδας
19:45 COSMOTE SPORT 7 HD Μίντιλαντ – Στουρμ Γκρατς UEFA Europa League
19:45 COSMOTE SPORT 2 HD ΠΑΟΚ – Μακάμπι Τελ Αβίβ UEFA Europa League
19:45 COSMOTE SPORT 3 HD Μίντιλαντ – Στουρμ Γκρατς UEFA Europa League
20:00 Novasports 1HD Χετάφε – Αλαβές La Liga
22:00 Novasports 2HD Κόμο – Σασουόλο Coppa Italia
22:00 COSMOTE SPORT 5 HD Μπράγκα – Φέγενορντ UEFA Europa League
22:00 COSMOTE SPORT 4 HD Νις – Ρόμα UEFA Europa League
22:00 COSMOTE SPORT 9 HD Ντινάμο Ζάγκρεμπ – Φενέρμπαχτσε UEFA Europa League
22:00 COSMOTE SPORT 8 HD Μάλμε – Λουντογκόρετς UEFA Europa League
22:00 COSMOTE SPORT 7 HD Φράιμπουργκ – Βασιλεία UEFA Europa League
22:00 COSMOTE SPORT 6 HD Ερυθρός Αστέρας – Σέλτικ UEFA Europa League
22:00 COSMOTE SPORT 3 HD Μπέτις – Νότιγχαμ Φόρεστ UEFA Europa League
22:30 Novasports Prime Ατλέτικο Μαδρίτης – Ράγιο Βαγιεκάνο La Liga
22:30 Novasports 1HD Ρεάλ Σοσιεδάδ – Μαγιόρκα La Liga