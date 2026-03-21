Η Εθνική Ανδρών νίκησε ξανά το Βέλγιο και προκρίθηκε στην επόμενη φάση

Η Εθνική ομάδα χάντμπολ ανδρών πέτυχε τον στόχο της, καθώς επικράτησε και στο Βέλγιο, εξασφαλίζοντας την πρόκριση στην τρίτη προκριματική φάση του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος 2027.

Μετά τη νίκη της στο πρώτο παιχνίδι (29-26), η ομάδα του Γιώργου Ζαραβίνα ταξίδεψε στο Χάσελτ με προβάδισμα και το επιβεβαίωσε στον επαναληπτικό, όπου επικράτησε με 34-31, «σφραγίζοντας» την πρόκριση.

Η «γαλανόλευκη» μπήκε δυνατά στο παιχνίδι, πήρε γρήγορα τον έλεγχο και κατάφερε να χτίσει διαφορά, παρά την προσωρινή αντίδραση των γηπεδούχων. Το Βέλγιο ισοφάρισε και πέρασε μπροστά σε κάποιο σημείο, ωστόσο η Ελλάδα ανέκτησε το προβάδισμα πριν το τέλος του πρώτου ημιχρόνου, πηγαίνοντας στα αποδυτήρια μπροστά με 19-17.

Στο δεύτερο μέρος, η εικόνα παρέμεινε σταθερή, με την Εθνική να διατηρεί τον έλεγχο του ρυθμού. Παρότι οι Βέλγοι κατάφεραν να μειώσουν και να φέρουν το ματς στα ίσα γύρω στο 40ό λεπτό, οι διεθνείς αντέδρασαν σωστά στα κρίσιμα σημεία και κράτησαν το προβάδισμα μέχρι το τέλος.

Επόμενος αντίπαλος για την Εθνική θα είναι η Ολλανδία, με τις δύο ομάδες να διεκδικούν την πρόκριση στην τελική φάση της διοργάνωσης, που θα διεξαχθεί στη Γερμανία τον Ιανουάριο του 2027.

Τα πεντάλεπτα: 2-2, 5-7, 10-10, 12-14, 14-16, 17-19 (ημχ), 19-21, 22-23, 24-25, 28-28, 29-31, 31-34

ΒΕΛΓΙΟ (Χαμάνι): Ρίσκε 4, Στόλμαν, Σέρας 5, Κέτερς 4, Μπράουν, Κόλμαν 5, Ντίκενς, Βάλχοβ, Βάκονσεν 3, Μάρσαλ, Ντανέζι 1, Γκλοριό 2, Ντέστεχε, Ζίλ 2, Ντουπόν, Κρίσερ 5.

ΕΛΛΑΔΑ (Ζαραβίνας): Ελευθεριάδης, Παναγιώτου 6, Μπόσκος 7, Λιάπης 5, Παγιάτης, Λ. Παπάζογλου, Μιχαηλίδης, Πασσιάς, Τόσκας 7, Μπουκοβίνας 1, Παπαβασίλης 2, Θ. Παπάζογλου 1, Αλεξίου 2, Τζωρτζίνης, Αραμπατζής 3, Στάθης

Διαιτητές: Μαρίν- Γκαρθία (Ισπανία), Παρατηρητής: Κονσεϊσάο (Πορτογαλία), Δίλεπτα: 3-3, Πέναλτι: 2/2-4/6