Σταθερά στην πρώτη θέση η ΑΕΚ - Νίκες για Αναγέννηση Άρτας, ΟΦΝΙ και Πανελλήνιο Νεάπολης Συκεών

Παραμένει στην κορυφή η ΑΕΚ, μετά την άνετη επικράτηση με 41-20 επί του Πανοράματος για την 7η αγωνιστική της Α1 Χάντμπολ Γυναικών.

Οι «κιτρινόμαυρες» είχαν από νωρίς τον πλήρη έλεγχο του αγώνα και δεν δυσκολεύτηκαν να χτίσουν σταθερά μια διαφορά ασφαλείας, με κορυφαίες τις Σαμολαδά και Ζενέλι που σημείωσαν από έξι τέρματα.

Στη Νίκαια, ο Πανελλήνιος Νεάπολης Συκεών πήρε μεγάλο διπλό απέναντι στον Άρη, με 32-31. Το παιχνίδι ήταν αμφίρροπο, με συνεχείς εναλλαγές στο σκορ και ένταση μέχρι το τελευταίο λεπτό. Η Δημάκου με 10 γκολ ήταν η κορυφαία της αναμέτρησης, ενώ ο Άρης είχε σε πολύ καλή μέρα τις Διακογιάννη και Τ. Λυτρίβη που πέτυχαν από επτά τέρματα.

Στην Ιωνία, ο ΟΦΝ Ιωνίας δεν αντιμετώπισε προβλήματα απέναντι στην Πυλαία και έφτασε σε άνετη νίκη με 37-20. Οι γηπεδούχες κυριάρχησαν από τα πρώτα λεπτά, με την Κεπεσίδου Ν. να ξεχωρίζει στο σκοράρισμα με επτά γκολ και τη Στουγιαννίδου να ακολουθεί με έξι.

Τέλος, στην Άρτα, η Αναγέννηση επικράτησε με 25-23 του Αθηναϊκού σε ένα παιχνίδι με διαφορετικά πρόσωπα στα δύο ημίχρονα. Οι γηπεδούχες πήραν από νωρίς προβάδισμα και το διατήρησαν ως το τέλος, παρά την προσπάθεια ανατροπής από τις φιλοξενούμενες που μείωσαν στο γκολ στη διάρκεια του φινάλε.

Τα στοιχεία των αγώνων

ΑΕΚ- AEΠ ΠΑΝΟΡΑΜΑ 41-20

Τα πεντάλεπτα: 4-2, 7-4, 9-6, 13-8, 14-10, 19-13 (ημχ), 21-13, 25-14, 28-16, 32-27, 35-19, 41-20

4-2, 7-4, 9-6, 13-8, 14-10, 19-13 (ημχ), 21-13, 25-14, 28-16, 32-27, 35-19, 41-20 AEK (Παπαδόπουλος): Πυριτίδου, Καρέλα 1, Βιτκόφσκα 3, Παναγιωτίδου 4, Γκόμεζ Ρεσέντε 5, Σαμολαδά 6, Ζενέλι 6, Κατσίκα 4, Παζίνιο 6, Σαρκίρη 1, Μανιά, Μπρούνα Ροντρίγκεζ 2, Γκόμες Ντα Σίλβα 1, Μπαβαρέσκο, Μονίκ Ενρίκε 2.

Πυριτίδου, Καρέλα 1, Βιτκόφσκα 3, Παναγιωτίδου 4, Γκόμεζ Ρεσέντε 5, Σαμολαδά 6, Ζενέλι 6, Κατσίκα 4, Παζίνιο 6, Σαρκίρη 1, Μανιά, Μπρούνα Ροντρίγκεζ 2, Γκόμες Ντα Σίλβα 1, Μπαβαρέσκο, Μονίκ Ενρίκε 2. ΠΑΝΟΡΑΜΑ (Οικονόμου): Κακαφίκα, Πατσάνη, Γ. Παπαδοπούλου 2, Περτζεγκάι, Πέγιου, Μούρνου 2, Κουρτίδη, Καρακώστα, Τσιαμούρα 6, Μεϊμαρίδου 1, Χριστοδουλίδου 2, Κυρικλίδου 2, Α. Παπαδοπούλου 5.

Κακαφίκα, Πατσάνη, Γ. Παπαδοπούλου 2, Περτζεγκάι, Πέγιου, Μούρνου 2, Κουρτίδη, Καρακώστα, Τσιαμούρα 6, Μεϊμαρίδου 1, Χριστοδουλίδου 2, Κυρικλίδου 2, Α. Παπαδοπούλου 5. Διαιτητής: Σκλαβενίτης- Φωκίτης, Παρατηρητής: Προδρομίδης, Δίλεπτα: 3-3, Πέναλτι: 4/5-0/2.

ΑΡΗΣ ΝΙΚΑΙΑΣ- ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΣΥΚΕΩΝ 31-32

Τα πεντάλεπτα: 2-2, 4-4, 6-6, 7-8, 9-13, 12-16 (ημχ), 19-18, 20-22, 22-23, 26-26, 29-29, 31-32

2-2, 4-4, 6-6, 7-8, 9-13, 12-16 (ημχ), 19-18, 20-22, 22-23, 26-26, 29-29, 31-32 ΑΡΗΣ ΝΙΚΑΙΑΣ (Σκοδριάνος): Διακογιάννη 7, Ν. Μαυρογεώργη, Καραγιάννη 2, Παπαδοπούλου, Σιτόγλου 1, Ζ. Μαυρογεώργη, Λούκου 2, Μαντζώρου 4, Σαϊντοβα, Τ. Λυτρίβη 7, Θ. Λυτρίβη 3, Μανιά 4, Ταβλαρίδη 1, Παρεσόγλου

Διακογιάννη 7, Ν. Μαυρογεώργη, Καραγιάννη 2, Παπαδοπούλου, Σιτόγλου 1, Ζ. Μαυρογεώργη, Λούκου 2, Μαντζώρου 4, Σαϊντοβα, Τ. Λυτρίβη 7, Θ. Λυτρίβη 3, Μανιά 4, Ταβλαρίδη 1, Παρεσόγλου ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ (Καραπαναγιωτίδου): Τσακοπούλου, Α. Φιράκου, Αν. Φιράκου 3, Δεληδημητρίου, Σαλτιέλ, Δημάκου 10, Κ. Φλώρου, Β. Φλώρου 4, Σιαράψη, Φιλιππιάδου 6, Χατζηδάκη, Θεωδορίδου 6, Αναστασιάδου, Κουρκουλάκη, Στανκίδου 3.

Τσακοπούλου, Α. Φιράκου, Αν. Φιράκου 3, Δεληδημητρίου, Σαλτιέλ, Δημάκου 10, Κ. Φλώρου, Β. Φλώρου 4, Σιαράψη, Φιλιππιάδου 6, Χατζηδάκη, Θεωδορίδου 6, Αναστασιάδου, Κουρκουλάκη, Στανκίδου 3. Διαιτητές: Καρυδάκης- Μπράμου, Παρατηρητής: Τσάκωνας, Δίλεπτα: 8-4, Πέναλτι: 2/3-3/4

ΟΦΝ ΙΩΝΙΑΣ – ΑΕΣΧ ΠΥΛΑΙΑΣ 37-20

Τα πεντάλεπτα: 5-1, 7-3, 10-6, 13-7, 16-7, 19-7 (ημχ.), 21-11, 25-11, 29-14, 30-16, 33-18, 37-20,

5-1, 7-3, 10-6, 13-7, 16-7, 19-7 (ημχ.), 21-11, 25-11, 29-14, 30-16, 33-18, 37-20, ΟΦΝ ΙΩΝΙΑΣ (Γούσιος): Κεπεσίδου Μ., Σιμόνοβιτς 3, Μιχαηλίδου, Καραμάνου 4, Γάσπαρη 4, Μακρή, Φράγκου 2, Γιαννούλια 1, Κεπεσίδου Ν. 7, Γιαννοπούλου, Ρούσου 5, Νταβίντοβιτς 3, Μυλωνά 2, Στουγιαννίδου 6.

Κεπεσίδου Μ., Σιμόνοβιτς 3, Μιχαηλίδου, Καραμάνου 4, Γάσπαρη 4, Μακρή, Φράγκου 2, Γιαννούλια 1, Κεπεσίδου Ν. 7, Γιαννοπούλου, Ρούσου 5, Νταβίντοβιτς 3, Μυλωνά 2, Στουγιαννίδου 6. ΑΕΣΧ ΠΥΛΑΙΑΣ (Καραγκιοζόπουλος): Χατζηνικολάου, Κουκμίση 9, Μήγγα 2, Χριστοφόρις 4, Καρβάλιο, Κυριακίδου, Κουκλοτίδου 3, Πάσχου, Κιουκτσόγλου, Τσιγαρίδα, Μιχαηλίδου 2, Βαρυτιμιάδου, Γιούπα.

Χατζηνικολάου, Κουκμίση 9, Μήγγα 2, Χριστοφόρις 4, Καρβάλιο, Κυριακίδου, Κουκλοτίδου 3, Πάσχου, Κιουκτσόγλου, Τσιγαρίδα, Μιχαηλίδου 2, Βαρυτιμιάδου, Γιούπα. Διαιτητές: Νιντερέγγερ- Παπαδημητρίου, Παρατηρητής: Αντωνόπουλος, Δίλεπτα:2-5, Πέναλτι:2/2-4/5.

ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΑΡΤΑΣ – ΑΘΗΝΑΪΚΟΣ 25-23

Τα πεντάλεπτα: 3-0, 7-2, 10-3, 12-5, 14-6, 14-8 (ημχ.), 15-11, 17-12, 18-16, 20-18, 22-21, 25-23.

3-0, 7-2, 10-3, 12-5, 14-6, 14-8 (ημχ.), 15-11, 17-12, 18-16, 20-18, 22-21, 25-23. ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΑΡΤΑΣ (Λαζαρίδης): Βάσιλα, Τσαουσίδου 6, Ρίζου, Νούλα, Καπρινιώτη, Σπυριδοπούλου, Κωστοπούλου 7, Νικολάου 3, Προκοπίδου 1, Καραχαρίση 5, Μπίνα, Παπακοσμά, Μάγκου, Μάστακα 3.

Βάσιλα, Τσαουσίδου 6, Ρίζου, Νούλα, Καπρινιώτη, Σπυριδοπούλου, Κωστοπούλου 7, Νικολάου 3, Προκοπίδου 1, Καραχαρίση 5, Μπίνα, Παπακοσμά, Μάγκου, Μάστακα 3. ΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (Τζουανόπουλος): Μουλάμπα, Σουκακουέξε 3, Χατζηλιάδου, Μουρατίδου 2, Κούρου, Σαββαλάκη 1, Ταβάρες 1, Χαριτίδη 4, Σα Πεσόα 6, Βέτκοβα 3, Αμπατζή, Νούσια 3, Μαρούλη, Μπόζιου, Βορβολάκου.

Μουλάμπα, Σουκακουέξε 3, Χατζηλιάδου, Μουρατίδου 2, Κούρου, Σαββαλάκη 1, Ταβάρες 1, Χαριτίδη 4, Σα Πεσόα 6, Βέτκοβα 3, Αμπατζή, Νούσια 3, Μαρούλη, Μπόζιου, Βορβολάκου. Διαιτητές: Γράψας- Κυριακού, Παρατηρητής: Βέργος, Δίλεπτα: 4-5, Πέναλτι:1/3-1/2.

Βαθμολογία (σε 7 αγώνες):