Πήρε το ντέρμπι η ΑΕΚ και είναι μόνη πρώτη! (vid)

Η ΑΕΚ ήταν πιο αποφασιστική στα κρίσιμα σημεία στο ντέρμπι της 8ης αγωνιστικής της Handball Premier, επικρατώντας (28-27) του Ολυμπιακού ΣΦΠ/Ομίλου Ξυνή στο «Γ. Κασιμάτης», φιγουράρωντας μόνη πρώτη στην βαθμολογία.

Ήταν ένα ντέρμπι που τα είχε όλα. Εντυπωσιακή διακύμανση του σκορ, διακοπή και μίνι ένταση λόγω υβριστικών συνθημάτων και αποχώρηση των Πειραιωτών για τα αποδυτήρια, όμως η Ένωση με την επανέναρξη έβγαλε περισσότερο πάθος, είχε πιο σωστές αποφάσεις και έφτασε στην επικράτηση.

Η ΑΕΚ έκανε δυναμικό μπάσιμο στο πρώτο ημίχρονο πήρε γρήγορα-γρήγορα μια διαφορά τριών γκολ με τον Ολυμπιακό ΣΦΠ/Όμιλο Ξυνή να αντιδρά να φέρνει το ματς στα ίσα και να προηγείται στο 15’ για πρώτη φορά με 8-9 με γκολ του Μιχαηλίδη. Από εκεί και πέρα είδαμε ένα ντέρμπι που πήγαινε πόντο-πόντο, με την Ένωση να πηγαίνει στην ανάπαυλα μπροστά στο σκορ με 13-12.

Με την έναρξη του δεύτερου ημιχρόνου, υπήρξε η αποχώρηση του Ολυμπιακού ΣΦΠ/Ομίλου Ξυνή για υβριστικά συνθήματα που ακούστηκαν από τους οπαδούς της ΑΕΚ κατά του Σάββα. Ακολούθησαν διαβουλεύσεις ενώ έγινε σαφές πως βάσει κανονισμών, δεν προβλέπεται εκκένωση του κλειστού για υβριστικά συνθήματα παρά μόνο πρόστιμο και επι της ουσίας, αν επέλεγαν να αποχωρήσουν οι Πειραιώτες, θα ήταν με δική τους υπαιτιότητα. Εν τέλει, μετά από ένα διάστημα και αφού ηρέμησαν τα πνεύματα, ο Ολυμπιακός ΣΦΠ/Όμιλος Ξυνή επέστρεψε στο γήπεδο και είχαμε συνέχεια.

Η ΑΕΚ μπήκε καλύτερα, πήρε προβάδισμα στο σκορ και πήγε στο +3 για πρώτη φορά στο 40’ με τον Αραμπατζή που έκανε το 20/17. Οι Πειραιώτες έκαναν τη δική τους προσπάθεια και έφεραν το ντέρμπι στον πόντο. Μπαίνοντας στο τελευταίο δεκάλεπτο η ΑΕΚ έκανε το 24-21 με πέναλτι του Κουν, ενώ δευτερόλεπτα αργότερα έγινε και το 25-21 με τον Κεϊτά. Μπαίνοντας στο τελευταίο πεντάλεπτο το ματς έγινε ροντέο με φοβερό ρυθμό με την ΑΕΚ να διατηρεί όμως το προβάδισμα και τη νίκη (28-27).

Τα πεντάλεπτα: 4-1, 6-4, 8-8, 11-10, 11-12, 13-12 (ημχ.), 16-14, 19-17, 21-19, 23-21, 27-23, 28-27



ΑΕΚ: Αραμπατζής (1), Ντουάρτε (2), Βλαστός, Σμιντ, Κεϊτά (3), Παναγιώτου (4), Ζεντί, Τέπερ, Κούκουλας, Γκάρεν, Γκιούντιονσον, Τουρέ (1), Στούμπερ (1), Κουν (5), Ίβιτς (8), Ντέβιες (3).

Ολυμπιακός ΣΦΠ/Όμιλος Ξυνή: Βαλέριο, Κρέσιτς, Βίντα (2), Τζίμπουλας (2), Παπάζογλου (2), Παπαντωνόπουλος, Κανιέτε (1), Κανδύλας (1), Σλίσκοβιτς, Τσαναξίδης (1), Πέσο (2), Σουργκιέλ (1), Μπάρος (9), Πασσιάς (2), Μιχαηλίδης (4), Σάββας (2).

Τα αποτελέσματα της 8ης αγωνιστικής στη Handball Premier

ΣΑΒΒΑΤΟ 8/11

ΓΑΣ Κιλκίς-ΕΣΝ Βριλησσίων 26-26

Ζαφειράκης Νάουσας-ΑΣΕ Δούκα 31-29

Αθηναϊκός-ΠΑΟΚ 25-31

Διομήδης Άργους-Ιωνικός Ν.Φ. 20-24

Φέρωνας Βέροιας-Δράμα 1986 28-38

ΔΕΥΤΕΡΑ 10/11

ΑΕΚ-Ολυμπιακός/Όμιλος Ξυνή 28-27

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 8 αγώνες)