Η ΑΕΚ «καθάρισε» τον Διομήδη Άργους και συνέχισε το απόλυτο

Η ΑΕΚ συνέχισε την εντυπωσιακή της πορεία στη Handball Premier, επικρατώντας με το ευρύ 43-21 του Διομήδη Άργους στο ΟΑΚΑ, για την 5η αγωνιστική.

Η Ένωση πραγματοποίησε πειστική εμφάνιση, πετυχαίνοντας την τέταρτη νίκη της σε ισάριθμους αγώνες και ανεβαίνοντας στους 8 βαθμούς, έχοντας μάλιστα ένα παιχνίδι λιγότερο από τον πρωτοπόρο Ολυμπιακό.

Κορυφαίος της αναμέτρησης ήταν ο Κουκουλάς, ο οποίος σημείωσε 6 τέρματα.

Τα πεντάλεπτα: 5-0, 8-1, 12-3, 17-15, 18-7, 24-9 (ημχ), 26-11, 30-11, 34-13, 36-15, 39-19, 43-21

ΑΕΚ (Σίλβα): Αραμπατζής 5, Βλαστός 3, Σμίντ 1, Κειτά 4, Παναγιώτου 2, Ζεντί, Τέπερ, Κουκουλάς 6, Ντάβιες 2, Γκαρέν 2, Γκούντγιονσον, Τουρέ 3, Στούμπερ 5, Κουν 3, Ίβιτς 4, Σαλέμ 3

ΔΙΟΜΗΔΗΣ (Ζαραβίνας): Μαξίμοβιτς, Κωστούλας, Τσέλιος 1, Γιαννόπουλος, Τσάκαλος 5, Ζάκι 2, Ασβεστάς 1, Τρούλος 2, Μπαρόσο 3, Βλαχοσπύρος, Χατζίδης 3, Ανδριανάκος, Κυριακίδης 1, Ορφανός, Μάρτινσεν 3

Διαιτητές: Βαγγελτζίκης- Φωκίτης, Παρατηρητής: Τσάκωνας, Δίλεπτα: 2-4, Πέναλτι: 1/2-2/4

Με τη σειρά τους, τα Βριλήσσια πανηγύρισαν την πρώτη τους νίκη στο πρωτάθλημα, επικρατώντας του ΑΣΕ Δούκα με 35-30. Οι γηπεδούχοι είχαν καλύτερες επιλογές στην επίθεση και με κορυφαίο τον Μιχάλη Στάθη που σημείωσε 10 γκολ, κατάφεραν να ελέγξουν τον ρυθμό του αγώνα και να φτάσουν δίκαια στη νίκη. Ο Δούκας γνώρισε τη δεύτερη ήττα του στο πρωτάθλημα, αντιμετωπίζοντας αρκετά προβλήματα στην αμυντική του λειτουργία.

Το πανόραμα της 5ης αγωνιστικής

Τρίτη (08/10)

Ολυμπιακός – Ζαφειράκης Νάουσας 41-22

Τετάρτη (09/10)

Bianco Monte Δράμα – ΓΑΣ Κιλκίς 26-30

Σάββατο (11/10)

ΠΑΟΚ – Ιωνικός Ν. Φιλαδέλφειας 31-25

ΕΣΝ Βριλησσίων – ΑΣΕ Δούκα 35-30

ΑΕΚ – Διομήδης Άργους 43-21

Δευτέρα (13/10)

Φέρωνας Βέροιας – Αθηναϊκός

Βαθμολογία (σε 5 αγώνες):