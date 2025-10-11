Η ΑΕΚ «καθάρισε» τον Διομήδη Άργους και συνέχισε το απόλυτο

Η Ένωση πραγματοποίησε πειστική εμφάνιση, πετυχαίνοντας την τέταρτη νίκη της σε ισάριθμους αγώνες και ανεβαίνοντας στους 8 βαθμούς, έχοντας μάλιστα ένα παιχνίδι λιγότερο από τον πρωτοπόρο Ολυμπιακό.
Κορυφαίος της αναμέτρησης ήταν ο Κουκουλάς, ο οποίος σημείωσε 6 τέρματα.
Τα πεντάλεπτα: 5-0, 8-1, 12-3, 17-15, 18-7, 24-9 (ημχ), 26-11, 30-11, 34-13, 36-15, 39-19, 43-21
ΑΕΚ (Σίλβα): Αραμπατζής 5, Βλαστός 3, Σμίντ 1, Κειτά 4, Παναγιώτου 2, Ζεντί, Τέπερ, Κουκουλάς 6, Ντάβιες 2, Γκαρέν 2, Γκούντγιονσον, Τουρέ 3, Στούμπερ 5, Κουν 3, Ίβιτς 4, Σαλέμ 3
ΔΙΟΜΗΔΗΣ (Ζαραβίνας): Μαξίμοβιτς, Κωστούλας, Τσέλιος 1, Γιαννόπουλος, Τσάκαλος 5, Ζάκι 2, Ασβεστάς 1, Τρούλος 2, Μπαρόσο 3, Βλαχοσπύρος, Χατζίδης 3, Ανδριανάκος, Κυριακίδης 1, Ορφανός, Μάρτινσεν 3
Διαιτητές: Βαγγελτζίκης- Φωκίτης, Παρατηρητής: Τσάκωνας, Δίλεπτα: 2-4, Πέναλτι: 1/2-2/4
Με τη σειρά τους, τα Βριλήσσια πανηγύρισαν την πρώτη τους νίκη στο πρωτάθλημα, επικρατώντας του ΑΣΕ Δούκα με 35-30. Οι γηπεδούχοι είχαν καλύτερες επιλογές στην επίθεση και με κορυφαίο τον Μιχάλη Στάθη που σημείωσε 10 γκολ, κατάφεραν να ελέγξουν τον ρυθμό του αγώνα και να φτάσουν δίκαια στη νίκη. Ο Δούκας γνώρισε τη δεύτερη ήττα του στο πρωτάθλημα, αντιμετωπίζοντας αρκετά προβλήματα στην αμυντική του λειτουργία.
Το πανόραμα της 5ης αγωνιστικής
Τρίτη (08/10)
- Ολυμπιακός – Ζαφειράκης Νάουσας 41-22
Τετάρτη (09/10)
- Bianco Monte Δράμα – ΓΑΣ Κιλκίς 26-30
Σάββατο (11/10)
- ΠΑΟΚ – Ιωνικός Ν. Φιλαδέλφειας 31-25
- ΕΣΝ Βριλησσίων – ΑΣΕ Δούκα 35-30
- ΑΕΚ – Διομήδης Άργους 43-21
Δευτέρα (13/10)
- Φέρωνας Βέροιας – Αθηναϊκός
Βαθμολογία (σε 5 αγώνες):
Ολυμπιακός ΣΦΠ/Όμιλος Ξυνή – 10 βαθμοί
ΑΕΚ – 8 βαθμοί (4 αγώνες)
ΠΑΟΚ – 7 βαθμοί
ΓΑΣ Κιλκίς – 5 βαθμοί (4 αγώνες)
Αθηναϊκός – 5 βαθμοί (4 αγώνες)
Ιωνικός Νέας Φιλαδέλφειας – 5 βαθμοί
Ζαφειράκης Νάουσας – 4 βαθμοί
ΑΣΕ Δούκα – 4 βαθμοί
Διομήδης Άργους – 4 βαθμοί
Bianco Monte Δράμα 1986 – 2 βαθμοί
ΕΣΝ Βριλησσίων – 2 βαθμοί
Φέρωνας Βέροιας – 0 βαθμοί (4 αγώνες)