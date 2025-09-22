Μεγάλο comeback του Αθηναϊκού - Πήρε το θρίλερ με τον Ζαφειράκη (vid)

Με τον καλύτερο τρόπο γιόρτασε ο Αθηναϊκός την επιστροφή του στην κορυφαία κατηγορία του ελληνικού χάντμπολ.

Σε ένα συναρπαστικό παιχνίδι, η ομάδα του Βύρωνα επικράτησε του Ζαφειράκη Νάουσας με 25-24, κάνοντας ιδανικό ξεκίνημα στη σεζόν.

Το ματς κρίθηκε στις λεπτομέρειες, με τον Άλμπεκ να σκοράρει το νικητήριο γκολ λίγο πριν από τη λήξη και να ξεσηκώνει τους φίλους της ομάδας που βρέθηκαν στο «Στέφανος Καραλής».

Πρώτος σκόρερ για τους νικητές ήταν ο Δ. Βούλγαρης που ολοκλήρωσε τον αγώνα με 9 γκολ, ενώ για τους φιλοξενούμενους ο Μισαηλίδης πέτυχε 7 τέρματα.

Tα πεντάλεπτα: 2-3, 4-3, 6-4, 8-5, 10-7, 13-8 (ημχ), 15-11, 17-13, 20-15, 21-19, 23-22, 25-24

ΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (Σαμαράς): Παντελίδης, Λόλας, Ραντοσάβλιεβιτς, Γ. Βούλγαρης, Άλμπεκ 6, Παπάζογλου, Γερουλάνος, Τσορτέκης 6, Καλαμάτας, Καππάτος, Ζαρίκος, Παπαδιονυσίου, Βρεττός, Λέκοβιτς 3, Παγιάτης 1, Δ. Βούλγαρης 9

ΖΑΦΕΙΡΑΚΗΣ (Δεληγιάννης): Μπόλας, Τσαγκέρας 2, Τσιγαρίδας, Θεοδωρόπουλος 6, Πέιτς, Τσάτσας, Μπάρμπας, Ρότζιος, Μισαηλίδης 7, Αθανασιάδης 4, Πινακούδης, Σιγγιρίδης 2, Φύκατας, Τζάτσκας, Βαφείδης 3, Μπιτέρνας

Διαιτητές: Κινατζίδης- Φωτακίδης, Παρατηρητής: Ανταλής, Δίλεπτα: 4-6, Πέναλτι: 4/5-3/3

Το πανόραμα της 1ης αγωνιστικής της Handball Premier

Σάββατο 20/9

Κιλκίς – Διομήδης 28-30

Δράμα – ΕΣΝ Βριλησσίων 37-31

Ολυμπιακός/Όμιλος Ξυνή – ΠΑΟΚ 37-25

Φέρωνας – Δούκας 33-33

Κυριακή 21/9

ΑΕΚ- Ιωνικός Bfon 32-23

Δευτέρα 22/9