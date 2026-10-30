Εάν ανοίξει η συζήτηση για τον Πινέδα…

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Μοιάζει εντελώς παράταιρο το να μην πιάσει στη Μοντερέι ο Ορμπελίν Πινέδα, αλλά εάν όντως ανοίξει η πόρτα της μεταγραφής, τότε τα σενάρια για Γενάρη θα φουντώσουν...