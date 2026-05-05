Συντονισμός Ελλάδας – Κύπρου για την αντιμετώπιση της χειραγώγησης αγώνων

Ολοκληρώθηκε με επιτυχία τη Δευτέρα 4 Μαΐου στη Λευκωσία η 2η κοινή συνεδρίαση της Εθνικής Πλατφόρμας Αθλητικής Ακεραιότητας (ΕΠΑΘΛΑ) της Ελλάδας και της Επιτροπής Δεοντολογίας και Προστασίας του Αθλητισμού (ΕΔΠΑ) της Κύπρου, στο πλαίσιο της καθιερωμένης ετήσιας συνεργασίας των δύο φορέων για την αντιμετώπιση της χειραγώγησης αθλητικών αγώνων.

Η κοινή συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του Μνημονίου Συναντίληψης και Συνεργασίας που υπεγράφη μεταξύ των δύο πλευρών τον Ιούνιο του 2024, ενώ ο θεσμός των ετήσιων κοινών συνεδριάσεων έχει καθιερωθεί από το 2025 και διεξάγεται εναλλάξ σε Ελλάδα και Κύπρο. Η πρώτη συνεδρίαση είχε πραγματοποιηθεί στην Αρχαία Ολυμπία.

Κατά τη διάρκεια των εργασιών πραγματοποιήθηκε απολογισμός των δράσεων των δύο Εθνικών Πλατφορμών, ενώ παράλληλα συζητήθηκε ο σχεδιασμός των επόμενων κοινών πρωτοβουλιών με ιδιαίτερη έμφαση στην εκπαίδευση, την πρόληψη και την ανταλλαγή πληροφοριών. Ιδιαίτερη βαρύτητα δόθηκε επίσης στην επιχειρησιακή συνεργασία και στην ανταλλαγή τεχνογνωσίας σε ζητήματα που σχετίζονται με τη χειραγώγηση αγώνων με στοιχηματικό υπόβαθρο. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον είχε η συζήτηση περιπτώσεων εκατέρωθεν και η ανταλλαγή απόψεων για τις προσεγγίσεις που ακολουθούνται ανά περίπτωση.

Από ελληνικής πλευράς, στις εργασίες της συνεδρίασης συμμετείχαν ο Πρόεδρος της ΕΠΑΘΛΑ και Γενικός Γραμματέας Αθλητισμού, Γιώργος Μαυρωτάς, ο Αστυνομικός Διευθυντής Βασίλειος Πλεξίδας, Διευθυντής της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Οικονομικών Εγκλημάτων της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος (ΔΑΟΕ) και μέλος της ΕΠΑΘΛΑ, ο Γιάννης Ιακωβίδης, Αστυνόμος Β’ του Τμήματος Προστασίας Οικονομίας της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Οικονομικών Εγκλημάτων της ΔΑΟΕ και αναπληρωματικό μέλος της ΕΠΑΘΛΑ, η Μαρία Δημοπούλου, Προϊσταμένη της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας και Διοικητικών Κυρώσεων της Διεύθυνσης Συμμόρφωσης της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων (ΕΕΕΠ) και αναπληρωματικό μέλος της ΕΠΑΘΛΑ, ο Βασίλης Κεραμάρης, νομικός συνεργάτης του Γενικού Γραμματέα Αθλητισμού και Συντονιστής της Ομάδας Αξιολόγησης Αναφορών της ΕΠΑΘΛΑ, ο Αντώνης Βουράκης, συνεργάτης του Προέδρου της ΕΕΕΠ, καθώς και η Γιάννα Κωνσταντινίδη, Επιθεωρήτρια – Ελέγκτρια της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας (ΕΑΔ), Προϊσταμένη του Υποτομέα Παρακολούθησης του Ελεγκτικού Έργου του Τομέα Διαχείρισης Καταγγελιών και Παρακολούθησης Έργου και μέλος της Ομάδας Αξιολόγησης της ΕΠΑΘΛΑ.

Την κυπριακή πλευρά εκπροσώπησαν ο Πρόεδρος της ΕΔΠΑ Στέφανος Σκορδής, ο Αντιπρόεδρος Ευθύμιος Ευθυμίου και τα μέλη της Επιτροπής Χριστίνα Ιωάννου, Νικόλας Κουρσάρης και Νικόλας Κωνσταντίνου, ο Πρόεδρος της Αρχής Στοιχημάτων Παναγιώτης Τρισόκας ο εκπρόσωπος της Κυπριακής Αστυνομίας Λάκης Ανδρέου καθώς και επιχειρησιακά στελέχη της ΕΔΠΑ.

Για τη 2η κοινή συνεδρίαση ΕΠΑΘΛΑ-ΕΔΠΑ ο Γιώργος Μαυρωτάς δήλωσε: «Η Κύπρος έχει κάνει σημαντικά βήματα στην αντιμετώπιση της χειραγώγησης αγώνων και αυτό αποδεικνύεται από το γεγονός της ανάληψης της διοργάνωσης της 10ης συνεδρίασης του GroupofCopenhagen 5 και 5 Μαϊου. Ενισχύουμε συνεχώς τους δεσμούς και τις συνέργειες με την Κυπριακή Πλατφόρμα και αναζητούμε βέλτιστες πρακτικές για τον κοινό σκοπό της αντιμετώπισης της χειραγώγησης αγώνων στον κοινό μας ενιαίο χώρο.»

Στο πλαίσιο της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ακολουθεί στις 5 και 6 Μαΐου στη Λευκωσία η 10η συνάντηση του Δικτύου Εθνικών Πλατφορμών (Group of Copenhagen), την οποία φιλοξενεί η ΕΔΠΑ αναβαθμίζοντας σημαντικά τον θεσμό και στην οποία συμμετέχουν και όλα τα μέλη της ΕΠΑΘΛΑ που βρίσκονται στην Κύπρο.

Στη συνάντηση του Group of Copenhagen συμμετέχουν εκπρόσωποι από περισσότερες από 30 χώρες, καθώς και διεθνείς οργανισμοί και ενώσεις, με θεματολογία που περιλαμβάνει ζητήματα όπως ο εθισμός αθλητών στον στοιχηματισμό, ο παράνομος στοιχηματισμός, οι αγορές γενικών προγνώσεων και οι σύγχρονες προκλήσεις που συνδέονται με την αθλητική ακεραιότητα και τη διαφάνεια στον αθλητισμό.