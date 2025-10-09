Ο χώρος του ΟΑΚΑ όπου γεννήθηκε η μαγεία της Τελετής Έναρξης του 2004 ανοίγει για το κοινό

Σχεδόν δύο δεκαετίες μετά τους αξέχαστους Ολυμπιακούς Αγώνες της Αθήνας, ένας από τους πιο ιδιαίτερους, αλλά αθέατους χώρους της διοργάνωσης αποκτά ξανά ζωή.

Ο υπόγειος τεχνικός χώρος κάτω από το κέντρο του Ολυμπιακού Σταδίου (ΟΑΚΑ) - εκεί όπου «γεννήθηκε» η μαγεία της Τελετής Έναρξης του 2004 - συντηρείται και αναβαθμίζεται, προκειμένου να ανοίξει σύντομα τις πύλες του στο κοινό.

Η ενημέρωση από τον Συντονιστή Γενικό Διευθυντή του ΟΑΚΑ, Κωνσταντίνο Χαλιορή:

«Κάτω από το Στάδιο - Εδώ που ξεκίνησαν όλα. Κάτω από τη σέντρα του Ολυμπιακού Σταδίου, στην “κονίστρα”, εκεί όπου χτυπάει η καρδιά των Ολυμπιακών Αγώνων της Αθήνας, βρέθηκα σήμερα. Ένας χώρος κρυμμένος κάτω από την επιφάνεια της γης, εκεί που τον Αύγουστο του 2004 ξεκίνησαν όλα. Από αυτήν την ειδική υπόγεια κατασκευή, εξοπλισμένη με υπερσύγχρονα μηχανικά συστήματα και υδραυλικούς μηχανισμούς, αναδύθηκαν οι εικόνες που σημάδεψαν μια ολόκληρη εποχή - η ελιά, τα αρχαϊκά ειδώλια, τα σύμβολα της ιστορίας και της ταυτότητάς μας. Από εδώ, μέσω ενός τεράστιου ανελκυστήρα σκηνικών πολλών τόνων, ανέβηκαν στην επιφάνεια οι εμβληματικές μορφές και τα σύμβολα της Τελετής Έναρξης, χαρίζοντας στην Ελλάδα εκείνη τη μαγική βραδιά υπερηφάνειας.

Εδώ, στο υπόγειο αυτό “ιερό” του σταδίου, βρίσκεται ακόμη ο μηχανισμός της Ολυμπιακής Δάδας, εκείνης που κράτησε αναμμένη την Ολυμπιακή φλόγα καθ’ όλη τη διάρκεια των Αγώνων - το φως της ειρήνης, της ενότητας, του πολιτισμού.

Στον ίδιο χώρο βρίσκονται οι τεράστιες δεξαμενές νερού και το δίκτυο αντλιών υψηλής πίεσης, που μετέτρεψαν τον αγωνιστικό χώρο σε μια εντυπωσιακή τεχνητή λίμνη κατά την τελετή έναρξης - ένα τεχνικό θαύμα ακριβείας και σύλληψης που συγκίνησε εκατομμύρια θεατές σε όλο τον κόσμο.

Σήμερα, σχεδόν δύο δεκαετίες μετά, ο χώρος αυτός ανακατασκευάζεται και συντηρείται, με στόχο να γίνει σύντομα επισκέψιμος, ώστε να διατηρηθεί ζωντανή η ολυμπιακή και πολιτιστική μας κληρονομιά. Εδώ, κάτω από το Στάδιο, η τεχνολογία συνάντησε την έμπνευση. Και σήμερα, μέσα από τη φροντίδα, τη συντήρηση και την αναβίωση αυτών των εγκαταστάσεων, η Ελλάδα ξανασυνδέεται με το πνεύμα εκείνων των ημερών - με το φως, την ελπίδα και την πίστη σε ένα μέλλον αντάξιο του παρελθόντος της».