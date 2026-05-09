Πανιώνιος Betsson: Οκτώ ανανεώσεις ενόψει της νέας σεζόν

Ο Πανιώνιος Betsson ανακοίνωσε την παραμονή οκτώ παικτριών στο ρόστερ του και τη νέα αγωνιστική περίοδο.

Μετά τους δύο τίτλους της φετινής σεζόν, ο Πανιώνιος Betsson δεν παίρνει το πόδι από το γκάζι και σηκώνει μανίκια από νωρίς, ενόψει της νέας αγωνιστικής περιόδου.

Οι Νεοσμυρνιώτες θέλουν να βασιστούν και τη νέα χρονιά πάνω στη φετινή "φουρνιά" παικτριών, ανακοινώνοντας το Σάββατο (9/5) πως προχώρησαν στην ανανέωση των συμβολαίων στις: Καρέλια, Κουκουράτου, Ριστίσεβιτς, Ξανθοπούλου, Ατανασίεβιτς, Χαντάβα, Ζακχαίου και Λαμπρούση.

Πιο συγκεκριμένα:

“Η διοίκηση του τμήματος βόλεϊ του Πανιωνίου Betsson ανακοινώνει με ιδιαίτερη χαρά την ανανέωση της συνεργασίας της με τις αθλήτριες Ιωάννα Καρέλια, Ξένια Κακουράτου, Μπιάνκα Ριστίσεβιτς, Μαρτίνα Ξανθοπούλου, Ελίτσα Ατανασίεβιτς, Εύα Χαντάβα, Κατερίνα Ζακχαίου και Τζίνα Λαμπρούση.

Η παραμονή τους αποτελεί ιδιαίτερα σημαντική εξέλιξη για την ομάδα μας, καθώς πρόκειται για αθλήτριες με ποιότητα και εμπειρία. Τις ευχόμαστε υγεία και ακόμη περισσότερες επιτυχίες με τη φανέλα του Ιστορικού”



