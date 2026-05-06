Τέλος εποχής για τη Στράντζαλη στην Εθνική Γυναικών: «Κλείνει για μένα ένα μεγάλο κεφάλαιο»

Η Όλγα Στράντζαλη ανακοίνωσε την αποχώρησή της από την Εθνική ομάδα γυναικών, βάζοντας τέλος σε μια πολυετή πορεία με το εθνόσημο.

Ενόψει των κλήσεων της Εθνικής για το European League 2026, η αρχηγός της «γαλανόλευκης» προχώρησε σε μια μακροσκελή και ιδιαίτερα συγκινητική ανάρτηση, μέσω της οποίας αποχαιρέτησε την ομάδα, ευχαριστώντας όσους στάθηκαν δίπλα της όλα αυτά τα χρόνια και κάνοντας έναν προσωπικό απολογισμό της διαδρομής της με την Ελλάδα.

H Στράντζαλη αγωνίστηκε με τη γαλανόλευκη φανέλα σε τρία Ευρωπαϊκά Πρωταθλήματα (2019, 2021, 2023), στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα της Ταϊλάνδης (2025), ενώ κατέκτησε και το αργυρό μετάλλιο στους Μεσογειακούς Αγώνες του 2018.

Αναλυτικά η ανάρτησή της:

«Με αφορμή την ανακοίνωση των φετινών κλήσεων της εθνικής, θα ήθελα να ανακοινώσω πως κλείνει για μένα ένα μεγάλο κεφάλαιο που ξεκίνησε το 2009 με την Εθνική ομάδα.

Από τα 13 μου χρόνια, η Εθνική έγινε το σπίτι μου, το καλοκαίρι μου, το ταξίδι μου στον κόσμο. Μέσα σε αυτήν μεγάλωσα, έκανα φιλίες ζωής, έμαθα να στέκομαι πρώτα ως άνθρωπος και ύστερα ως αθλήτρια. Ό,τι δεν μπορούσα να φανταστώ, το έζησα φορώντας το εθνόσημο, ολόκληρες ζωές σε λίγα καλοκαίρια.

Η μεγαλύτερη τιμή για εμένα ήταν να γίνω αρχηγός αυτής της ομάδας. Με ευθύνη αλλά και με υπευθυνότητα προσπάθησα να σταθώ παράδειγμα για τα νέα κορίτσια. Αυτά τα κορίτσια είναι το μέλλον μας και είμαι βέβαιη πως η εθνική ομάδα βρίσκεται σε καλά χέρια.

Εύχομαι η Εθνική μας να συνεχίσει να μεγαλώνει και να μας κάνει περήφανους. Της αξίζει η αγάπη, η στήριξη και η προστασία όλων.

Θέλω να ευχαριστήσω την ομοσπονδία, τους προπονητές, όλους τους συνεργάτες μας, αλλά πάνω απ’ όλα τις συμπαίκτριές μου για όλες τις στιγμές που μοιραστήκαμε. Φυσικά την οικογένειά μου, για την ατελείωτη υπομονή και τη δύναμη που μου έδινε όλα αυτά τα χρόνια όπως και τον κόσμο που ήταν δίπλα μας.

Με δάκρυα στα μάτια και βαθιά ευγνωμοσύνη, σας αποχαιρετώ και σας ευχαριστώ από καρδιάς».