Στην κορυφή της Ευρώπης η Βακίφμπανκ!

Η Βακίφμπανκ ανέβηκε στην κορυφή της Ευρώπης, επικρατώντας με 3-1 σετ της Ετσατσίμπασι στον τελικό του CEV Champions League, μέσα σε εντυπωσιακή ατμόσφαιρα στην Ulker Arena.

Η ομάδα του Τζιοβάνι Γκουιντέτι μπήκε πιο δυνατά και πήρε από νωρίς τον έλεγχο, φτάνοντας στο 1-0 με επιθετική συνέπεια, έχοντας σε καλή μέρα τις Μπόσκοβιτς και Μάρκοβα. Στο δεύτερο σετ, η Βακίφ διατήρησε το προβάδισμα, παρά την αντίδραση της Ετσατσίμπασι, με τη Μπόσκοβιτς να δίνει κρίσιμες λύσεις για το 25-21 και το 2-0.

Η Ετσατσίμπασι αντέδρασε στο τρίτο σετ, βρίσκοντας ρυθμό στην επίθεση και εκμεταλλευόμενη το μπλοκ της, μειώνοντας σε 2-1 με 25-21. Ωστόσο, στο τέταρτο σετ η Βακίφμπανκ επέβαλε ξανά τον ρυθμό της, πιέζοντας από το σερβίς και βρίσκοντας λύσεις στην κόντρα επίθεση.

Με πρωταγωνίστρια ξανά τη Μπόσκοβιτς, που πήρε και τον τελευταίο πόντο, η Βακίφμπανκ «σφράγισε» τη νίκη και κατέκτησε το έβδομο ευρωπαϊκό τρόπαιο της ιστορίας της.

Στον μικρό τελικό, η Κονελιάνο πήρε το χάλκινο μετάλλιο, επικρατώντας με 3-0 της Σκαντίτσι.

Διακύμανση:

1ο σετ: 8-7, 16-12, 21-18, 25-20

2ο σετ: 8-4, 16-14, 21-19, 25-21

3ο σετ: 8-7, 16-15, 20-21, 21-25

4ο σετ: 8-4, 16-13, 21-16, 25-18

*Οι πόντοι της Vakifbank προήλθαν από 2 άσσους, 65 επιθέσεις (53% αποτελεσματικότητα), 15 μπλοκ και 14 λάθη αντιπάλων και της Eczacibasi Dynavit προήλθαν από 5 άσσους, 57 επιθέσεις (44% αποτελεσματικότητα), 8 μπλοκ και 14 λάθη αντιπάλων.

Τα σετ: 3-1 (25-20, 25-21, 21-25, 25-18) σε 106′

Vakifbank Istanbul (Τζιοβάνι Γκουιντέτι): Καζοτέ 1 (1/4 επ., 60% υπ. – 20% άριστες), Οζμπάι 2 (0/3 επ. 2 μπλοκ), Αϊκάτς (λ, 39% υπ. – 28% άριστες), Οζντέν, Ογκμπόγκου 4 (2/7 επ., 2 μπλοκ), Τσαλισκάν, Γέντγκιτς (λ), Ατσάρ, Σεμπεσίογλου 6 (3/9 επ., 3 μπλοκ, 40% υπ. – 20% άριστες), Γκουνές 10 (5/11 επ., 4 μπλοκ, 1 άσσος), Μπόσκοβιτς 33 (31/48 επ., 1 άσσος, 1 μπλοκ), Μάρκοβα 26 (23/41 επ., 3 μπλοκ, 56% υπ. – 31% άριστες), Ντάγκουμπιτς, Μαλουάλ

Eczacibasi Dynavit (Τζούλιο Μπρέγκολι): Στίσιακ 12 (11/26 επ., 1 μπλοκ), Οζντεμίρ 1 (1 άσσος), Κισάλ 12 (6/12 επ., 5 μπλοκ, 1 άσσος), Ντίκεν (50% υπ. – 50% άριστες), Ερκέκ 5 (4/12 επ., 1 μπλοκ, 78% υπ. – 22% άριστες), Σμρεκ 1 (1/1 επ.), Σαχίν, Ρέτκε 3 (2/5 επ., 1 άσσος), Αϊγκούν, Μάγκλιο 2 (1/2 επ., 1 άσσος), Πλάμερ 4 (4/10 επ.), Καρακούρτ 15 (14/33 επ., 1 άσσος, 50% υπ. – 19% άριστες) / Ακόζ (λ, 67% υπ. – 50% άριστες), Οζέλ (λ).