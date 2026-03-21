Τα highlights από την κατάκτηση του 7ου Κυπέλλου του Παναθηναϊκού (vid)

Δείτε τα highlights από τον μεγάλο τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας, όπου ο Παναθηναϊκός έκανε την ανατροπή απέναντι στον Φλοίσβο και κατέκτησε το τρόπαιο με 3-2 σετ.

Οι καλύτερες στιγμές του τελικού: