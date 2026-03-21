MENU
Χρόνος ανάγνωσης 1’

Τα highlights από την κατάκτηση του 7ου Κυπέλλου του Παναθηναϊκού (vid)

Βόλεϊ
ΟΜΑΔΕΣ
0
Δείτε τα highlights από τον μεγάλο τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας, όπου ο Παναθηναϊκός έκανε την ανατροπή απέναντι στον Φλοίσβο και κατέκτησε το τρόπαιο με 3-2 σετ.

Οι καλύτερες στιγμές του τελικού: 

Τα highlights από την κατάκτηση του 7ου Κυπέλλου του Παναθηναϊκού (vid)