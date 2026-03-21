Ανδρεόπουλος στο SDNA: «Ήρθε ένας τίτλος τώρα πάμε για το νταμπλ»

Ο Χαράλαμπος Ανδρεόπουλος μιλώντας στο SDNA ανέφερε ότι έλειπε το Κύπελλο όλα αυτά τα χρόνια από τον Παναθηναϊκό, ενώ παράλληλα έστειλε το μήνυμα για το νταμπλ.

Ο διεθνής ακραίος μετά την κατάκτηση Κυπέλλου του Παναθηναϊκού, ανέφερε ότι παρότι βρισκόντουσαν σε μέτρια ημέρα ήρθε ένα σημαντικό αποτέλεσμα, ενώ τόνισε ότι πλέον το «τριφύλλι» στρέφει την προσοχή του στο πρωτάθλημα.

Αναλυτικά όσα είπε στο SDNA ο Χαράλαμπος Ανδρεόπουλος:

Καταφέρατε να πετύχετε το στόχο του Κυπέλλου ύστερα από 16 χρόνια. Ένα σχόλιο για αυτό.

Προσπαθούσαμε όλα τα προηγούμενα χρόνια πάντα χάναμε στις λεπτομέρειες. Σήμερα ήρθε αυτός ο τίτλος με μια εμφάνιση που δείχνει ότι και στην μέτρια μέρα μας μπορούμε να πάρουμε σημαντικά αποτελέσματα.

Πόσο σημαντικό είναι για το Ελληνικό βόλεϊ αυτή η εξαιρετική εμφάνιση του Φλοίσβου κόντρα σε ένα μεγάλο φαβορί όπως ήταν ο Παναθηναϊκός;

Ο Φλοίσβος από την στιγμή που άλλαξε προπονητή έχει δείξει μια εντελώς διαφορετική εικόνα. Είναι πολύ σημαντικό για το Ελληνικό πρωτάθλημα να έχει ανταγωνιστικές ομάδες. Όμως πρέπει να γίνει πιο ανταγωνιστικό, ο Φλοίσβος έχει μια πολύ καλή ομάδα και πιστεύω στην χρειαζόμαστε στην Volley League.

Τι ξεχώρισε στο tie break και καταφέρατε να το πάρετε;

Σε όλη την διάρκεια του παιχνιδιού κάναμε καλό σερβίς, κάποιες φορές κάναμε λάθη. Όμως στο τελευταίο σετ τα περιορίσαμε, πιάσαμε υψηλή απόδοση και μετά είναι δύσκολο να σε αντιμετωπίσει κάποια ομάδα που δέχεται υψηλές μπάλες.

Σας έχει μείνει άλλο ένα τρόπαιο για το double. Μπορείτε να αναδειχθείτε νταμπλούχοι;

Δεν ξέρω αν το πάρουμε αλλά αυτή την στιγμή πάμε να το πάρουμε. Η χρονιά θα κλείσει με το πρωτάθλημα.