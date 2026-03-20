Σωνάκης στο SDNA: «Τελικός Κυπέλλου από τη μία, μάχη σωτηρίας από την άλλη»

Ο Τάσος Σωνάκης μίλησε στο SDNA μετά τη σπουδαία νίκη-πρόκριση του Φλοίσβου επί του Πανιωνίου με 3-2 σετ στον ημιτελικό του Final-4 του Κυπέλλου Ανδρών.

Το λίμπερο του Φλοίσβου αναφέρθηκε στη μεγάλη ανατροπή, στην προσπάθεια όλης της ομάδας, αλλά και στον μεγάλο τελικό που ακολουθεί απέναντι στον Παναθηναϊκό (20/3, 21:30 - ΕΡΤ 2 ΣΠΟΡ).

«Αρχικά συγχαρητήρια στην ομάδα μου, σε όλα τα παιδιά, στο σταφ, στους προπονητές, αλλά και στον Πανιώνιο. Ήταν ένα πολύ ωραίο παιχνίδι, με πολλές εναλλαγές συναισθημάτων, νομίζω φάνηκε και από το σκορ. Δείξαμε να είμαστε πίσω στα πρώτα δύο σετ, ωστόσο οι προσωπικότητες κάποιων ανθρώπων μέσα στην ομάδα βοήθησαν, ώστε να μπορέσουμε να αλλάξουμε ένα πλάνο, γιατί ξεκινήσαμε με ένα συγκεκριμένο και καταλήξαμε με κάτι πολύ διαφορετικό, γιατί αυτό που μετράει στο τέλος είναι η νίκη. Μπράβο ξανά στην ομάδα μου για το πάθος που έδειξε, τη μαχητικότητα που είχε. Το παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό είναι ένας τελικός. Το έχω ξαναπεί γενικά, αυτά τα παιχνίδια είναι πάρα πολύ διαφορετικά. Ναι μεν, στα χαρτιά ο Παναθηναϊκός είναι καλύτερη ομάδα, αλλά πρέπει να το δείξει και μέσα στο γήπεδο. Εμείς θα μπούμε αποφασιστικοί από τον πρώτο πόντο και από εκεί και πέρα θα πάρουμε ό,τι μας αναλογεί», είπε αρχικά ο Τάσος Σωνάκης.

Για το γεγονός ότι ο Φλοίσβος παλεύει για την παραμονή στο πρωτάθλημα, αλλά στο Κύπελλο είναι στον τελικό: «Αυτό είναι πολύ δυσανάλογο, η αλήθεια είναι (γέλια). Από τη μία τελικός Κυπέλλου και από την άλλη μάχη σωτηρίας και μάλιστα να είμαστε αυτή τη στιγμή στην τελευταία θέση. Το μόνο που μπορώ να πω είναι ότι μας δίνει πάρα πολύ μεγάλο ψυχολογικό κίνητρο να συνεχίσουμε να πιστεύουμε περισσότερο στους εαυτούς μας, γιατί υπήρχαν στιγμές μέσα στη σεζόν που είχαμε πάρα πολλές δυσκολίες. Δεν κατηγορώ κανέναν και αυτά είναι μέσα στο πρόγραμμα, αλλά αυτό μας δίνει ένα πολύ μεγάλο ψυχολογικό μπουστάρισμα, προκειμένου να κατακτήσουμε και τον τελευταίο στόχο της σεζόν, δηλαδή την παραμονή της ομάδας στη μεγάλη κατηγορία».