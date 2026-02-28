Ο Παναθηναϊκός επικράτησε με 3-1 σετ της μαχητικής Θέτιδας Βούλας, στο πλαίσιο της 20ής αγωνιστικής της Volley League Γυναικών και έκανε ακόμη ένα βήμα προς τη μαθηματική εξασφάλιση της πρώτης θέσης στην κανονική περίοδο.

Η ομάδα του Αλεσάντρο Κιαπίνι εμφανίστηκε κάπως επιβαρυμένη, καθώς είχε προηγηθεί η μεσοβδόμαδη πρόκριση απέναντι στον Πανιώνιο στον τελικό του CEV Challenge Cup. Παρ’ όλα αυτά, οι «πράσινες» βρήκαν τις λύσεις και την απαραίτητη ένταση για να φτάσουν στη νίκη.

Με το τρίποντο αυτό έφτασαν τους 54 βαθμούς και έχουν τη δυνατότητα να «κλειδώσουν» από σήμερα την πρωτιά, εφόσον ο Ολυμπιακός δεν καταφέρει να επικρατήσει του ΠΑΟΚ στη Θεσσαλονίκη.

Από την πλευρά της, η ομάδα του Γιάννη Νικολάκη έδειξε ανταγωνιστικό πρόσωπο. Η Θέτιδα πήρε το πρώτο σετ και πάλεψε μέχρι τέλους στο δεύτερο και το τέταρτο, όμως αποχώρησε από το κλειστό του Μετς χωρίς βαθμολογικό όφελος.

Παραμένει έτσι στην όγδοη θέση με 25 βαθμούς, διατηρώντας διαφορά πέντε πόντων από τον Μίλωνα, ο οποίος ηττήθηκε με 3-0 σετ από τον Ηλυσιακό.

Το ματς

Στο πρώτο σετ, οι γηπεδούχες προηγήθηκαν 10-6, όμως η Θέτιδα αντέδρασε άμεσα και έφερε το παιχνίδι στα ίσα (11-11) με επίθεση της Νικολογιάννη. Παρά το νέο προβάδισμα του Παναθηναϊκού (16-13), η ομάδα της Βούλας «απάντησε» εντυπωσιακά, αφού με τη Νικολογιάννη στο σερβίς έτρεξε σερί 7-0 για το 16-20, με τη διεθνή ακραία να σημειώνει τέσσερις άσσους στο διάστημα αυτό. Η Θέτιδα έφτασε σε διπλό σετ μπολ (22-24), ο Παναθηναϊκός ισοφάρισε προσωρινά, όμως ένα χαμένο σερβίς και μια επίθεση άουτ διαμόρφωσαν το 24-26.

Στο δεύτερο σετ, η Θέτιδα προηγήθηκε 8-11, όμως η συνέχεια ανήκε στις γηπεδούχες, που με πίεση από το μπλοκ μετέτρεψαν το σκορ σε 17-12 και έφτασαν στην ισοφάριση των σετ με 25-18.

Το τρίτο σετ εξελίχθηκε σε πραγματικό ντέρμπι, με τη Θέτιδα να διατηρεί μικρό προβάδισμα μέχρι το 18-20. Ο Παναθηναϊκός ισοφάρισε, εκμεταλλεύτηκε χαμένο σερβίς και με αποτελεσματικότητα στην κόντρα επίθεση πήρε το σετ με 25-22.

Ανάλογη ήταν η εικόνα και στο τέταρτο σετ. Οι γηπεδούχες ξέφυγαν 10-6, όμως η Θέτιδα απάντησε με σερί μπλοκ και επίθεση της Νικολογιάννη για το 10-10. Η ομάδα της Βούλας έμεινε κοντά στο σκορ μέχρι το φινάλε, μειώνοντας στον πόντο δύο φορές (21-20 και 23-22), ωστόσο ένα χαμένο σερβίς και μία κόντρα επίθεση διαμόρφωσαν το τελικό 25-22.

Διαιτητές: Πρέντζας, Οικονομοπούλου, Παρατηρητής: Πολίτης, Επόπτες: Ράπτη, Μαστοράκη, Γραμματεία: Ιωάννου.

Διακύμανση:

1ο σετ: 8-6, 16-13, 17-21, 24-26

2ο σετ: 7-8, 16-12, 21-17, 25-18

3ο σετ: 6-8, 14-16, 20-21, 25-22

4ο σετ: 8-6, 16-12, 21-18, 25-22

*Οι πόντοι του Παναθηναϊκού προήλθαν από 4 άσσους, 55 επιθέσεις, 13 μπλοκ και 28 λάθη αντιπάλων και της Θέτιδας προήλθαν από 7 άσσους, 56 επιθέσεις, 9 μπλοκ και 16 λάθη αντιπάλων.

Τα σετ: 3-1 (24-26, 25-18, 25-22, 25-22) σε 114′

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ Α.Ο. (Αλεσάντρο Κιαπίνι): Χατζηευστρατιάδου 8 (3/4 επ., 1 άσσος, 4 μπλοκ), Γουάιτ 23 (21/42 επ., 2 μπλοκ, 32% υπ. – 16% άριστες), Μπενετ 18 (15/42 επ., 3 μπλοκ), Κωνσταντινίδου 2 (1/1 επ., 1 άσσος), Σάμανταν 4 (3/8 επ., 1 μπλοκ), Λαμπκόφσκα 12 (10/40 επ., 1 άσσος, 1 μπλοκ, 18% υπ. – 18% άριστες) / Αντωνακάκη (λ, 46% υπ. – 11% άριστες), Ρόγκα (λ), Τάνη 2 (2 μπλοκ), Ράπτη, Παπαγεωργίου 2 (1/3 επ., 1 άσσος), Κωνσταντίνου 1 (1/5 επ.).

Α.Σ.Π. ΘΕΤΙΣ (Γιάννης Νικολάκης): Φερέιρα 1 (1 άσσος), Βλαχάκη 25 (23/48 επ., 2 μπλοκ, 45% υπ. – 18% άριστες), Σταυρινίδη 7 (2/12 επ., 1 άσσος, 4 μπλοκ), Πάλαγκ 13 (11/33 επ., 2 μπλοκ, 38% υπ. – 24% άριστες), Ματσαρόκη 7 (5/12 επ., 1 άσσος, 1 μπλοκ), Νικολογιάννη 19 (15/44 επ., 4 άσσοι) / Μανιατογιάννη (λ, 38% υπ. – 24% άριστες), Γαροφαλάκη.