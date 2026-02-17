Περήφανος μεν αποκλεισμός δε

Ένας ΠΑΟΚ ψυχωμένος, τουλάχιστον κατά τη μισή διάρκεια του αγώνα, πάλεψε σκληρά για την πρόκριση κόντρα στην Άαλστ. Σε αυτά τα παιχνίδια όμως δεν αρκεί το «κατά το ήμισυ» και αυτό ήταν που κόστισε στο δικέφαλο που αποχαιρέτησε τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις για φέτος.

Είχε πάθος, είχε ψυχή, είχε φλόγα αλλά δεν είχε διάρκεια. Ο ΠΑΟΚ είχε εξαρχής δύσκολο έργο και μετά τα δύο πρώτα σετ το έκανε να μοιάζει με βουνό. Οι παίκτες του Βαλάντη Μαμάη παρουσίασαν δύο διαφορετικά πρόσωπα αλλά στο τέλος της μέρας μπορούν να νιώθουν περηφάνεια για όλη την προσπάθεια που κατέβαλαν παρά τον αποκλεισμό.

Η Άαλστ μπορεί να μην είναι το μεγαθήριο του ευρωπαϊκού βόλεϊ αλλά όπως στον πρώτο αγώνα έτσι και την Πυλαία έδειξε πως είναι ένα σύνολο καλοδουλεμένο, με πειθαρχία και αυτοματισμούς. Σε συνδυασμό με τη νευρικότητα του ΠΑΟΚ και τα εύκολα λάθη στα δύο πρώτα σετ οι Βέλγοι έφεραν την αναμέτρηση απόλυτα στα μέτρα τους.

Ο ΠΑΟΚ πήγε να κάνει μια τρομερή ανατροπή αλλά για να κάνει κάτι τέτοιο σημαίνει πως ήταν αρκετά… μέτριος για το πρώτο μισό του αγώνα. Οι Βέλγοι είναι μια ομάδα με πιεστικό σερβίς σχεδόν σε κάθε περιστροφή. Όταν ο ΠΑΟΚ κατάφερε να το αντιμετωπίσει έκανε τη ζωή του πιο απλή και έφερε την αναμέτρηση στα μέτρα του. Εκεί που το side out ήταν μια δύσκολη υπόθεση ξαφνικά, έχοντας πολύ πιο πιεστικό σερβίς και αποτελεσματικότητα στην κόντρα μπάλα μετέφερε την πίεση στην απέναντι πλευρά.

Είναι ξεκάθαρο πως ο Κοβάσεβιτς είναι ο πιο επιδραστικός παίκτης του ΠΑΟΚ, πιο επιδραστικός και από τον δυνατό και ψυχομένο Ερνάντες. Ο Σέρβος πήρε 46 επιθέσεις, περισσότερες από κάθε άλλο παίκτη του αγώνα και κυρίως πήρε τις πιο κρίσιμες. Ακόμα και κόντρα σε μια ομάδα με πολύ καλό μπλοκ και καλή λειτουργία στην άμυνα ο Κοβάσεβιτς είναι ένας ακραίος που έχει τον τρόπο να βρει πόντους και αυτό είναι κάτι που σε τέτοια ματς μπορεί να αλλάξει τα δεδομένα. Ωστόσο υπήρχαν στιγμές που ο ΠΑΟΚ επιθετικά χρειαζόταν οπωσδήποτε και άλλο πόλο.

Ο Ερνάντες δεν έκανε το καλύτερό του παιχνίδι και φάνηκε πως η ομάδα του Ντεπέστελε ήταν προετοιμασμένη για να τον αντιμετωπίσει. Στην προσπάθειά του να αντιμετωπίσει το καλό μπλοκ της Άαλστ ο Κουβανός έκανε λάθη και ίσως μάλιστα σε κομβικές στιγμές που θα μπορούσαν να αλλάξουν τις ισορροπίες. Αλλά το παιχνίδι είναι έτσι και ακόμα και οι καλύτεροι μπορούν να κάνουν λάθη.

Σαφώς και η ευθύνη για τον αποκλεισμό δεν πέφτει στον Ερνάντες αφού όλος ο ΠΑΟΚ ήταν μουδιασμένος στα δύο πρώτα σετ και όλος ο ΠΑΟΚ ξέμεινε από δυνάμεις στο τάι μπρέικ. Η Άαλστ είχε, πέρα από καλό μπλοκ άμυνα και πιεστικό σερβίς, την πολυτέλεια να βρίσκει πολλές καλές λύσεις επιθετικά από όλες τις θέσεις και όλους τους παίκτες της. Δεν ήταν μονοδιάστατη και κυρίως είχε καθαρό μυαλό στο τάι μπρέικ την ώρα που ο αντίπαλός της έκανε μια μεγάλη αντεπίθεση και έβλεπε το γήπεδο να βράζει.

Ο ΠΑΟΚ δεν είχε καμία σχέση προφανώς με αυτό που έδειξε στη Νέα Σμύρνη και σε αυτό δεν παίζει ρόλο μόνο η παρουσία του Κοβάσεβιτς. Ο ΠΑΟΚ μπήκε με τελείως διαφορετική νοοτροπία καθώς αυτό ήταν ένα παιχνίδι κυκλωμένο και με αστερίσκο. Αυτό δείχνει πόσο διαφορετική είναι η προσέγγιση των παικτών στα παιχνίδια όπου υπάρχει μεγάλο διακύβευμα και ενδεχομένως αυτό να αφήνει υποσχέσεις ενόψει του προημιτελικού Κυπέλλου αλλά και των πλέι οφ που ακόμα αργούν. Σίγουρα ο ΠΑΟΚ πάλεψε σκληρά αλλά σίγουρα έχασε και μια ευκαιρία καθώς είχε πραγματικές πιθανότητες να προχωρήσει αρκετά στη διοργάνωση. Η ζωή συνεχίζεται και οι στόχοι παραμένουν αλλά κυρίως για τον ΠΑΟΚ δεν υπάρχει χρόνος για δάκρια αφού τα επόμενα σπουδαία παιχνίδια είναι πολύ κοντά.