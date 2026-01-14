Τη νίκη με 3-0 σετ πανηγύρισε ο ΟΦΗ στη Σύρο απέναντι στον Φοίνικα, σε εξ αναβολής αγώνα που ολοκλήρωσε την 9η αγωνιστική της Volley League.

Αυτή ήταν η πέμπτη νίκη για τους Κρητικούς σε δέκα αγώνες και τους έφερε στους 15 βαθμούς, ανεβαίνοντας μόνοι στην 5η θέση της βαθμολογίας. Αντίθετα, οι Συριανοί παρέμειναν όγδοοι με 10 βαθμούς.

Ο Φοίνικας παρατάχθηκε με σημαντική απουσία, καθώς ο Αντώνης Μπουράκης έμεινε εκτός λόγω ίωσης. Το κενό του φάνηκε κυρίως στην υποδοχή και στη συνοχή της ανάπτυξης, με αποτέλεσμα οι γηπεδούχοι να δυσκολευτούν να βρουν ρυθμό. Παρ’ όλα αυτά, ξεχώρισε ο νεαρός Μαρτίνο Αλιάι, που έκανε το ντεμπούτο του στη μεγάλη κατηγορία, χωρίς να δεχθεί άσο σε 24 σερβίς και με αρκετές καθοριστικές άμυνες.

Αγωνιστικά, ο ΟΦΗ έδειξε από νωρίς τις διαθέσεις του. Με πιεστικό σερβίς και σταθερό μπλοκ έχτισε μικρές αλλά ουσιαστικές διαφορές στα δύο πρώτα σετ, τις οποίες διαχειρίστηκε σωστά μέχρι το φινάλε. Ο Φοίνικας προσπάθησε να απαντήσει κυρίως με τον Άξελ Τρούχτσεφ, όμως τα προβλήματα στην πρώτη μπάλα δεν του επέτρεψαν να απειλήσει σοβαρά.

Το τρίτο σετ ήταν το πιο αμφίρροπο. Οι Κρητικοί προηγήθηκαν με διαφορά έξι πόντων, όμως οι γηπεδούχοι αντέδρασαν, ισοφάρισαν και μάλιστα πέρασαν μπροστά με 21-20. Εκεί, όμως, μίλησε η ψυχραιμία και η ποιότητα του ΟΦΗ, που με καθοριστικές επιθέσεις έκλεισε το σετ 23-25 και μαζί τον αγώνα.

Μεγάλος πρωταγωνιστής για τους νικητές ήταν ο Ματέι Μιχάλοβιτς, που ολοκλήρωσε το παιχνίδι με 18 πόντους, όσους και ο Μάκινεν, ενώ ο Μολίνα πρόσθεσε ακόμη 9. Από πλευράς Φοίνικα, ο Τρούχτσεφ ξεχώρισε με 18 πόντους, με τον Βαν Ντεν Ντρις να ακολουθεί με 11, βρίσκοντας ρυθμό κυρίως στο τρίτο σετ.

Διαιτητές: Νικάκης, Γεωργιάδης Στ., Παρατηρητής: Πολίτης, Επόπτες: Βρούτσης, Συρίγος, Γραμματεία: Λορέντζου.

Διακύμανση:

1ο σετ: 7-8, 14-16, 19-21, 22-25

2ο σετ: 5-8, 11-16, 17-21, 21-25

3ο σετ: 5-8, 10-16, 21-20, 23-25

*Οι πόντοι του Φοίνικα Σύρου προήλθαν από 4 άσσους, 41 επιθέσεις, 5 μπλοκ και 16 λάθη αντιπάλων και του Ο.Φ.Η. προήλθαν από 5 άσσους, 38 επιθέσεις, 5 μπλοκ και 27 λάθη αντιπάλων.

Τα σετ: 0-3 (22-25, 21-25, 23-25) σε 92'

ΑΟ ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΣΥΡΟΥ (Σλόμπονταν Πράκιατσιτς): Μικελούτσι 9 (5/8 επ., 2 άσσοι, 2 μπλοκ), Ρουσόπουλος 1 (1/2 επ.), Αναγνώστου 5 (3/8 επ., 2 μπλοκ), Τρούχτσεφ 18 (17/29 επ., 1 μπλοκ, 22% υπ. - 13% άριστες), Κωστόπουλος 4 (4/10 επ., 38% υπ. - 12% άριστες), Βαν Ντε Ντρις 11 (9/25 επ., 2 άσσοι) / Αλινάι (λ, 58% υπ. - 29% άριστες), Σαλταφερίδης, Νεβό, Μήλης 2 (2/2 επ.).

ΟΦΗ (Γιάννης Καλμαζίδης): Μάκινεν 12 (9/22 επ., 2 άσσοι, 1 μπλοκ, 44% υπ. - 22% άριστες), Μολίνα 9 (9/19 επ., 43% υπ. - 36% άριστες), Μιχάλοβιτς 18 (15/28 επ., 2 άσσοι, 1 μπλοκ), Βαϊόπουλος 4 (3/5 επ., 1 μπλοκ), Σταθέλος 3 (2/2 επ., 1 μπλοκ), Μίτιτς 2 (1 άσσος, 1 μπλοκ) / Συναδινός (λ, 44% υπ. - 38% άριστες), Ρουμελιωτάκης, Καφαντάρης.