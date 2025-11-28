Ο Ολυμπιακός πέρασε από το «Ζηρίνειο» με 3-0 σετ και πανηγύρισε τη δεύτερη διαδοχική νίκη του στο πρωτάθλημα της Volley League, στο πλαίσιο της 6ης αγωνιστικής.

Παρά το καθαρό 3-0, το παιχνίδι είχε ανταγωνισμό, με την Κηφισιά να βάζει δύσκολα στους Πειραιώτες στα πρώτα δύο σετ.

Οι γηπεδούχοι παρουσιάστηκαν ιδιαίτερα μαχητικοί στην εκκίνηση της αναμέτρησης και κατάφεραν να μείνουν κοντά στο σκορ, ωστόσο ο Ολυμπιακός έβγαλε ποιότητα στα κρίσιμα σημεία και πήρε και τα δύο σετ με 23-25. Στο τρίτο σετ οι «ερυθρόλευκοι» ανέβασαν αισθητά την απόδοσή τους, επέβαλαν πλήρως τον ρυθμό τους και έφτασαν με χαρακτηριστική άνεση στο 14-25, «κλειδώνοντας» το τελικό 0-3.

Για δεύτερη συνεχόμενη φορά κορυφαίος της αναμέτρησης αναδείχθηκε ο Αλεξάνταρ Ατανασίεβιτς, ο οποίος σημείωσε 20 πόντους.

Το ματς

Στο πρώτο σετ ο Ολυμπιακός μπήκε με μικρό προβάδισμα (4-6, 9-11), όμως η Κηφισιά -με πρωταγωνιστή τον Μπόρις που κατέγραψε τρία μπλοκ και σημαντικές επιθέσεις- έκανε την ανατροπή και βρέθηκε στο +3 (17-14) με τον Σπυριούνη. Εκεί ανέλαβε δράση ο Ατανασίεβιτς, ο οποίος με δύο σερί άσους και κόντρα επιθέσεις γύρισε τον ρυθμό (18-20), πριν ακολουθήσει ο Πέριν με καθοριστικές λύσεις και ο Λινάρδος να τελειώνει το τρίτο σετ μπολ για το 23-25.

Στο δεύτερο σετ οι γηπεδούχοι είχαν ξανά καλή εκκίνηση, εκμεταλλεύτηκαν τα λάθη του Ολυμπιακού και πήραν προβάδισμα (10-7). Οι Πειραιώτες αντέδρασαν και πέρασαν μπροστά με 12-14, όμως η Κηφισιά απάντησε με δικό της σερί 4-0. Στη συνέχεια ο Ολυμπιακός, με πρωταγωνιστή ξανά τον Ατανασίεβιτς, ανέκτησε το πάνω χέρι (19-21). Όπως και στο πρώτο σετ, οι «ερυθρόλευκοι» έφτασαν σε τριπλό σετ μπολ οι γηπεδούχοι έσβησαν τα δύο, αλλά ο Ατανασίεβιτς σφράγισε το 0-2 με 23-25.

Το τρίτο σετ δεν θύμιζε καθόλου τα προηγούμενα. Ο Ολυμπιακός μπήκε με ενέργεια, πίεσε έντονα από τη γραμμή του σερβίς και ξέφυγε πολύ γρήγορα στο σκορ, φτάνοντας ως το 21-9. Η Κηφισιά προσπάθησε να μειώσει τη διαφορά σημειώνοντας ορισμένους πόντους, όμως η πλάστιγγα είχε πλέον γείρει οριστικά. Οι «ερυθρόλευκοι» κράτησαν τον έλεγχο μέχρι το τέλος και με 25-14 σφράγισαν μια καθαρή νίκη με 3-0 σετ.

Διαιτητές: Φραγκάκης, Μουλά Ειρ., Παρατηρητής: Ονόπας, Επόπτες: Τουκτούκας, Σαμοθράκης, Γραμματεία: Καρατζογλίδου.

Διακύμανση:

1ο σετ: 6-8, 16-14, 19-21, 23-25

2ο σετ: 8-6, 16-14, 19-21, 23-25

3ο σετ: 2-8, 6-16, 9-21, 14-25

*Οι πόντοι του ΑΟΠ Κηφισιάς προήλθαν: 3 άσσοι, 33 επιθέσεις, 10 μπλοκ, 14 λάθη αντιπάλων και του Ολυμπιακού ΟΝΕΧ οι πόντοι προήλθαν: 10 άσσοι, 41 επιθέσεις, 5 μπλοκ, 19 λάθη αντιπάλων.

Τα σετ: 0-3 (23-25, 23-25, 14-25) σε 83΄.

Α.Ο.Π.ΚΗΦΙΣΙΑΣ (Νίκος Ζαλμάς): Κωτσάκης 7π. (6/18επ., 1 μπλοκ, 44%υπ., 22%αρ.), Σπυριούνης 11 (11/19επ., 40%υπ., 20%αρ.), Στάνκοφ 7 (3/3επ., 4 μπλοκ), Ρανγκέλ 6 (4/7επ., 1 μπλοκ, 1 άσσος), Φράγκος 5 (4/13επ., 1 μπλοκ, 29%υπ.. 14%αρ.), Μπόρις Ματσιέι 7 (3/4επ., 3 μπλοκ, 4 άσσοι) / Φωλιάς (λ. - 29%υπ., 19%αρ.), Αχιλλεόπουλος (λ. - 40%υπ., 20%αρ.), Κονίδης 2 (1/3επ., 1 άσσος), Μπάνοφ, Καρτσώνης, Παπαδόπουλος, Σπηλιώτης, Τζάρας 1 (1/13π.).

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Σ.Φ.Π. ΟΝΕΧ (Αντώνης Βουρδέρης): Φρομ 5π. (5/16επ., 58%υπ., 25%αρ.), Πιτακούδης 9 (7/9, 1 μπλοκ, 1 άσσος), Πέρριν 8 (7/13επ., 1 άσσος, 74%υπ., 42%αρ.), Ατανασίγιεβιτς 20 (14/23επ., 1 μπλοκ, 5 άσσος), Καβάνα 1 (1/2επ.), Λινάρδος 10 (4/8επ., 3 μπλοκ, 3 άσσοι) / Τζάβρας (λ. - 42%υπ., 33%αρ.), Δαλακούρας 3 (3/4επ., 20%υπ., 20%αρ.), Χασμπάλα.