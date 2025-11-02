Επιστροφή στις νίκες για τον Ολυμπιακό, που είχε ένα εύκολο απόγευμα απέναντι στον Μίλωνα, επικρατώντας με 3-0 σετ στο κλειστό του Ρέντη, στο πλαίσιο της 3ης αγωνιστικής της Volley League Γυναικών.

Οι «ερυθρόλευκες» χρειάστηκαν μόλις 67 λεπτά για να επιβληθούν των αντιπάλων τους και να κατακτήσουν τη δεύτερη καθαρή νίκη τους στο φετινό πρωτάθλημα, ανεβαίνοντας έτσι στους 7 βαθμούς.

Πλέον στρέφουν το ενδιαφέρον τους στο πρώτο παιχνίδι με την Ουγγρική Βάσας (5/11, 19.00) για τον τρίτο προκριματικό γύρο του CEV Champions League.

Από την άλλη πλευρά, ο Μίλωνας γνώρισε την πρώτη του ήττα στο πρωτάθλημα, έμεινε στους 5 βαθμούς και θα ξεκινήσει αύριο Δευτέρα (3/11) τη προετοιμασία του για το εντός έδρας παιχνίδι με τη Θέτιδα για την 4η αγωνιστική.

Στο πρώτο σετ, ο Ολυμπιακός κυριάρχησε πλήρως, επιβάλλοντας τον ρυθμό του και φτάνοντας εύκολα στο 25-10. Ο Μίλωνας προσπάθησε να αντιδράσει στο δεύτερο σετ, μένοντας κοντά στο σκορ μέχρι το 16-16, ωστόσο οι παίκτριες του Ολυμπιακού, με τη Στεφάνοβιτς στο σερβίς, ξέφυγαν με σερί πόντων και «καθάρισαν» το σετ με 25-17. Στο τρίτο σετ, οι άσοι της Κούμπουρα έδωσαν προβάδισμα ασφαλείας (12-8) και οι «ερυθρόλευκες» ολοκλήρωσαν το ματς με 25-19, σφραγίζοντας το τελικό 3-0.

Πρώτη σκόρερ για τις νικήτριες ήταν η Κούμπουρα με 16 πόντους, ενώ η Αμπντεραχίμ ακολούθησε με 14.

Διαιτητές: Ράντσιου, Χατζηβασιλείου, Παρατηρητής: Πολίτης, Επόπτες: Τουλής, Πολάτος, Γραμματεία: Καλιγέρη.



Διακύμανση:

1ο σετ: 8-3, 16-6, 21-7, 25-10

2ο σετ: 8-7, 15-16, 21-17, 25-17

3ο σετ: 7-8, 16-14, 21-18, 25-19

*Οι πόντοι του Ολυμπιακού προήλθαν από 8 άσσους, 51 επιθέσεις, 3 μπλοκ και 13 λάθη αντιπάλων και του Μίλωνα προήλθαν από 25 επιθέσεις, 7 μπλοκ και 14 λάθη αντιπάλων.

Τα σετ: 3-0 (25-10, 25-17, 25-19) σε 67'

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Σ.Φ.Π. (Μπράνκο Κοβάτσεβιτς): Εμμανουηλίδου 5 (4/7 επ., 1 μπλοκ), Κούμπουρα 16 (12/34 επ., 3 άσσοι, 1 μπλοκ), Στεβάνοβιτς 12 (9/15 επ., 2 άσσοι, 1 μπλοκ), Αμπντεραχίμ 14 (14/25 επ., 61% υπ. - 39% άριστες), Κόνεο 11 (10/19 επ., 1 άσσος, 67% υπ. - 22% άριστες), Ντι Ιούλιο 3 (1/2 επ., 2 άσσοι) / Αρτακιανού (λ, 73% υπ. - 47% άριστες), Σαμπάτη (λ), Ηλιοπούλου, Οικονομίδου, Τερζόγλου 1 (1/1 επ.).

Α.Ο.Ν.Σ. ΜΙΛΩΝ (Κώστας Παπαδόπουλος): Σεγκόβια 8 (8/24 επ.), Σάρις 8 (7/23 επ., 1 μπλοκ, 36% υπ. - 12% άριστες), Σαλκούτε 8 (7/31 επ., 1 μπλοκ, 24% υπ. - 18% άριστες), Σκουλούδη 4 (1/4 επ., 3 μπλοκ), Μπρουκς 3 (1/2 επ., 2 μπλοκ), Ζαμπορόφσκα / Τζαγκαράκη (λ, 33% υπ. - 17% άριστες), Χάνα (λ), Χατζηγρηγορίου, Κίντου, Σπανάκη 1 (1/2 επ.).

Τα αποτελέσματα της 3ης αγωνιστικής της Volley League Γυναικών

Παρασκευή 31/10

Θέτις – Μαρκόπουλο 2-3 (13-25, 25-21, 23-25, 25-16, 11-15)

Σάββατο 1/11

ΑΟ Θήρας – Άρης 3-0 (25-23, 25-16, 25-19)

(25-23, 25-16, 25-19) ΑΕΚ – ΖΑΟΝ 3-0 (25-14, 27-25, 25-22)

(25-14, 27-25, 25-22) ΠΑΟΚ – Πανιώνιος 3-0 (25-19, 25-20, 25-17)

(25-19, 25-20, 25-17) Παναθηναϊκός – Ηλυσιακός 3-0 (25-13, 25-17, 25-14)



Κυριακή 2/11

Ολυμπιακός – Μίλων 3-0 (25-10, 25-17, 25-19)

