Οι «ερυθρόλευκες» χρειάστηκαν μόλις 67 λεπτά για να επιβληθούν των αντιπάλων τους και να κατακτήσουν τη δεύτερη καθαρή νίκη τους στο φετινό πρωτάθλημα, ανεβαίνοντας έτσι στους 7 βαθμούς.
Πλέον στρέφουν το ενδιαφέρον τους στο πρώτο παιχνίδι με την Ουγγρική Βάσας (5/11, 19.00) για τον τρίτο προκριματικό γύρο του CEV Champions League.
Από την άλλη πλευρά, ο Μίλωνας γνώρισε την πρώτη του ήττα στο πρωτάθλημα, έμεινε στους 5 βαθμούς και θα ξεκινήσει αύριο Δευτέρα (3/11) τη προετοιμασία του για το εντός έδρας παιχνίδι με τη Θέτιδα για την 4η αγωνιστική.
Στο πρώτο σετ, ο Ολυμπιακός κυριάρχησε πλήρως, επιβάλλοντας τον ρυθμό του και φτάνοντας εύκολα στο 25-10. Ο Μίλωνας προσπάθησε να αντιδράσει στο δεύτερο σετ, μένοντας κοντά στο σκορ μέχρι το 16-16, ωστόσο οι παίκτριες του Ολυμπιακού, με τη Στεφάνοβιτς στο σερβίς, ξέφυγαν με σερί πόντων και «καθάρισαν» το σετ με 25-17. Στο τρίτο σετ, οι άσοι της Κούμπουρα έδωσαν προβάδισμα ασφαλείας (12-8) και οι «ερυθρόλευκες» ολοκλήρωσαν το ματς με 25-19, σφραγίζοντας το τελικό 3-0.
Πρώτη σκόρερ για τις νικήτριες ήταν η Κούμπουρα με 16 πόντους, ενώ η Αμπντεραχίμ ακολούθησε με 14.
Διαιτητές: Ράντσιου, Χατζηβασιλείου, Παρατηρητής: Πολίτης, Επόπτες: Τουλής, Πολάτος, Γραμματεία: Καλιγέρη.
Διακύμανση:
1ο σετ: 8-3, 16-6, 21-7, 25-10
2ο σετ: 8-7, 15-16, 21-17, 25-17
3ο σετ: 7-8, 16-14, 21-18, 25-19
*Οι πόντοι του Ολυμπιακού προήλθαν από 8 άσσους, 51 επιθέσεις, 3 μπλοκ και 13 λάθη αντιπάλων και του Μίλωνα προήλθαν από 25 επιθέσεις, 7 μπλοκ και 14 λάθη αντιπάλων.
Τα σετ: 3-0 (25-10, 25-17, 25-19) σε 67'
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Σ.Φ.Π. (Μπράνκο Κοβάτσεβιτς): Εμμανουηλίδου 5 (4/7 επ., 1 μπλοκ), Κούμπουρα 16 (12/34 επ., 3 άσσοι, 1 μπλοκ), Στεβάνοβιτς 12 (9/15 επ., 2 άσσοι, 1 μπλοκ), Αμπντεραχίμ 14 (14/25 επ., 61% υπ. - 39% άριστες), Κόνεο 11 (10/19 επ., 1 άσσος, 67% υπ. - 22% άριστες), Ντι Ιούλιο 3 (1/2 επ., 2 άσσοι) / Αρτακιανού (λ, 73% υπ. - 47% άριστες), Σαμπάτη (λ), Ηλιοπούλου, Οικονομίδου, Τερζόγλου 1 (1/1 επ.).
Α.Ο.Ν.Σ. ΜΙΛΩΝ (Κώστας Παπαδόπουλος): Σεγκόβια 8 (8/24 επ.), Σάρις 8 (7/23 επ., 1 μπλοκ, 36% υπ. - 12% άριστες), Σαλκούτε 8 (7/31 επ., 1 μπλοκ, 24% υπ. - 18% άριστες), Σκουλούδη 4 (1/4 επ., 3 μπλοκ), Μπρουκς 3 (1/2 επ., 2 μπλοκ), Ζαμπορόφσκα / Τζαγκαράκη (λ, 33% υπ. - 17% άριστες), Χάνα (λ), Χατζηγρηγορίου, Κίντου, Σπανάκη 1 (1/2 επ.).
Τα αποτελέσματα της 3ης αγωνιστικής της Volley League Γυναικών
Παρασκευή 31/10
- Θέτις – Μαρκόπουλο 2-3 (13-25, 25-21, 23-25, 25-16, 11-15)
Σάββατο 1/11
- ΑΟ Θήρας – Άρης 3-0 (25-23, 25-16, 25-19)
- ΑΕΚ – ΖΑΟΝ 3-0 (25-14, 27-25, 25-22)
- ΠΑΟΚ – Πανιώνιος 3-0 (25-19, 25-20, 25-17)
- Παναθηναϊκός – Ηλυσιακός 3-0 (25-13, 25-17, 25-14)
Κυριακή 2/11
- Ολυμπιακός – Μίλων 3-0 (25-10, 25-17, 25-19)
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
- Παναθηναϊκός 8
- ΠΑΟΚ 7
- Ολυμπιακός 7
- Μαρκόπουλο 6
- Μίλων 5
- ΖΑΟΝ 5
- ΑΕΚ 4
- ΑΟ Θήρας 4
- Πανιώνιος 4
- Ηλυσιακός 2
- Θέτις 2
- Άρης 0